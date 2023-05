Đurđev: Sekte su se uvukle i u naše osnovne škole, veronauka nužna zarad odbrane mentalnog i duhovnog zdravlja naše dece!

Bilo je potrebno, nažalost, da se desi tragedija poput one u OŠ ,, Vladislav Ribnikar" da bi naša javnost shvatila koliko je opasan fenomen sekti i koliko vreba i one najslabije i najnemoćnije među nama - našu decu. Sada je jasno da su razne sekte i njima bliske NVO daleko veći krivac za moralni sunovrat našeg društva nego iko drugi, kao što je jasno i to da orkestrirana kampanja protiv SPC i patrijarha Porfirija ima za cilj uništenje čuvara duhovnosti i moralnosti srpskog naroda i društva, izjavio je predsednik Srpske lige Aleksandar Đurđev povodom izjave jednog od roditelja tragično nastradale dece u Beogradu koji je ispričao da je u OŠ ,, Vladislav Ribnikar" od pojedine dece traženo da komuniciraju sa mrtvima kao deo psihološke terapije.