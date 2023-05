Pantović: Tužilaštvo navelo da je Banjac priveden zbog nesporazuma, uskoro kreće kući

Advokat Ljubomir Pantović rekao je da se njegov klijent Branko Banjac, koga je juče oko podnevna kosovska policija privela na saslušanje, javio danas u Osnovnom sudu u Prištini i dobio potvrdu da je potpuno slobodan i da može bez problema da ide kući u Beograd.

Pantović je rekao za Kosovo onlajn da su Kosovska policija i Tužilaštvo čitav slučaj sa Banjcem, objasnili nesporazumom i da zapravo nije bilo nikakvog krivičnog dela, zbog koga su njegovog klijenta priveli na Jarinju.

"Branko Banjac iz Beograda uhapšen je zbog jednog banalnog nesporazuma koji se desio između njega i jedne prodavačice na benzinskoj pumpi u Glogovcu, pre otprilike godinu dana. Iako je u pitanju bio nesporazum policija je protiv njega podnela krivičnu prijavu za krivično delo, koje se po kosovskom Krivičnom zakoniku naziva 'uzimanje tuđih pokretnih stvari u posed'. Sudija je na osnovu te krivične prijave izdao nalog za hapšenje. Kada je Branko juče sa svojom porodicom došao na administrativni prelaz Jarinje bio je zbog toga uhapšen", naveo je Pantović.

Banjac je, dodaje advokat, priveden na saslušanje u Stanicu policije Glogovac nakon čega je pušten, a danas je izašao ispred osnovnog tužioca u Prištini u pratnji advokata.

Pojasnio je da se navodno oštećeni nisu pridružili u tom postupku krivičnog gonjenja Branka i to su lično telefonom potvrdili tužiocu.

"Tužilac ih je lično zvao telefonom, pošto je za to delo potrebno da se oštećeni pridruže krivičnom gonjenju i da traže da se okrivljeni kazni. To se nije desilo krivična prijava protiv Branka je odbačena i on je potpuno slobodan i u toku popodneva će krenuti prema svojoj kući", istakao je avokat.

Pantović kaže da su Banjac i njegova porodica doživeli neprijatnost, naročito jer je u početku postojala bojazan da se radi o nečemu ozbiljnijem.

"Njegovo hapšenje nije bilo ni u kakvoj vezi sa imovinskim sporom koji vodi njegova supruga u Peći protiv Pošte Kosova, to su zaista dve potpuno odvojene stvari i nemaju veze jedno sa drugom. Taj imovinski spor nema nikakve veze sa ovim slučajem. Nesporazum sa prodavačicom doveo je da se protiv Branka podigne krivična prijava", rekao je Pantović.

Branko Banjac je nedužan, ponavlja advokat i ističe da je tužilac odbacio krivičnu prijavu, te da će se povući i nalog za hapšenje.

"Na moj zahtev tužilac mu je izdao pismenu potvrdu za policiju Kosova u kojoj se navodi da je krivična prijava odbačena i da se njemu dozvoljava da bez ikakvih problema može da napusti Kosovo i ode kući", rekao je Pantović.