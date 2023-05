JEDAN OD NAJTEŽIH DANA, ALI NEMA PREDAJE! Posle 12 sati pešačenja, Srbi iz Kosovakog Pomoravlja sinoć stigli u Markovac (FOTO)

Mladići iz Kosovskog Pomoravlja koji su još prošle srede krenuli peške za Beograd da na mitingu podrže predsednika Aleksnadra Vučića sinoć kasno su stigli u Markovac kod Velike Plane. Heroji s Kosmeta juče su pešačili više od 12 sati i kako priznaju, imali su jedan od težih dana, ali ih ni to nije pokolebalo ka cilju!

Njih je kako dolikuje uz pogaču i so i reči ohrabrenja dočekao veliki broj meštana i aktivista Srpske napredne stranke predvodjenih predsednikom opštine Igorom Matkovićem i predsednikom skupštine i narodnim poslanikom Dušanom Marićem.

Zahvaljujući se na srdačnom dočeku Dalibor Janković iz Gornjeg Kusca istakao je da su odlučni na svom putu da stignu do cilja.

- Krenuli smo iz Ćuprije prema Markovcu, put je bio jako težak i naporan, pešačili smo od 8 sati ujutru do večeras u devet sati… Punu podršku sinoć u Ćupriji nam je pružio Danilo Vučić i želim da mu zahvalim na upoznavanju i podršci kao i našem predsedniku Aleksandru Vučiću. Takodje, veliku podršku smo imali od našeg Milana Radoičića koji nas je podržao kad nam je najviše trebalo, kad nam je trebalo dati snagu i volju, da nastavimo, stignemo do cilja 26. maja. Kakve god prepreke bile na tom putu, moramo da stignemo, da budemo najjači do kraja i ostanemo na našem Kosovu kao i do sada - iskren je Janković.

Predsednik opštine Velika Plana zahvalio je braći s Kosova i Metohije, uz poruku da su oni bedem srpstva.

- Poštovana braćo, naši prijatelji, veliki Srbi, vi ste pokazali kako se voli Srbija. Imam čast da vas pozdravim i zahvalim što vam ništa nije teško i što podržavate našeg predsednika u očuvanju naše zemlje. Vi ste stalno na braniku otadžbine i od vas možemo da učimo kako se voli Srbija - preneo je Matković.

Pešaci iz Kosovskog Pomoravlja rano danas su uz ispraćaj nastavili svoj put ka Beogradu.