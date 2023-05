U Beogradu se danas održava najveći skup u istoriji Srbije na koji je već uveliko pristiže veliki broj građana iz cele zemlje, sa ciljem da podrže presednika Srbije Aleksandra Vučića.

Mario Spasić, generalni sekretar saveta za monitoring, rekao je da je večerašnji skup veoma važan kako bi narod video retrospektivu svega onoga što je predsednik radio od početka mandata.

- Podsetiću da se pre njega nije vodilo računa o običnom građaninu. Vučić je napravio potpuno drugačiju situaciju od kada je došao na vlast. On se bavi malim čovekom i počelo je da se vodi računa o potrebama običnog čoveka - rekao je Spasić i dodao da je veoma važno da se to ne zaboravi.

Kako kaže, napad na Srbiju je evidentan što spolja, ali i iznutra.

- Svi su videli šta je Vučić uradio i napravio od Srbije, a oni bi želeli da bude slaba kako bi mogli da implementiraju svoje interese - rekao je Spasić.

Kako kaže, Vučić je jak i stabilan predsednik koji vodi građane tamo gde i treba da budu.

- Predsednik će večeras reći i šta su planovi za budućnost - rekao je Spasić.

Kako kaže, građanin Srbije nije glup i on zna za koga će da glasa, i vide da su oni koji napadaju Vučić oni koji bi prodali ovu zemlju.

Nebojša Krstić, marketinški stručnjak, rekao je da je dobro što je predsednik na večerašnji skup pozvao sve građane, bez obzira na političku orijentaciju.

- Danas su dobrodošli svi koji žele da kažu stop nasilju, kao i stop zloupotrebi zločina u kojem je dete pobilo decu. Ta zloupotreba koja je nastala posle toga, nikada nije do sada viđena u Srbiji, nikada se nije videla ni u jednoj zemlji na svetu - rekao je Krstić.

Kako kaže, ovo je nezabeležena stvar u demokratskom svetu.

- Potrebno je da se kaže stop toj zloupotrebi. Broj građana koji će biti veliki, trebalo bi da "pročačka uši" onima koji se protive svemu ovome - rekao je Krstić.

Advokat Srđan Barac, rekao je da od večerašnjeg skupa očekuje to da se čuju poruke koje treba da ponude opcije jedinstva, koje treba da pošalju poruke zajedničke saradnje.

- U jednom stanju haosa u evropskom društvu, ni Srbija nije imuna. U savršenoj oluji pokrenuli su se i događaji u našoj južnoj pokrajini. Taj strah koji oni osećaju tamo, preliva se i na nas koji ne živimo tamo - rekao je Barac i dodao da je jasno da se tenzije osećaju svuda.

Kako kaže, važno je da insistiramo na dijalogu i smirivanju tenzija.

- Očekujem da građani koji budu na protestu, ali i oni koji ne budu, prime tu poruku. Predsednik će se danas obratiti svim građanima, i nadam se da ćemo zajednički kao društvo izaći jači - rekao je Barac.

On je rekao da očekuje da, s obzirom da živimo u kompleksnom društvenom trenutku, da predsednik iznese pravi predlog koji će biti svetionik svima nama.

Komentarišići to što su se danas oglasile sirene u Severnoj Mitrovici i to što su Albanci sa KiM upali u opštine Zubin Potok i Leposavić, a pokušavaju da upadnu i u SO Zvečan, Spasić je rekao da je ovo još jedan vid provokacije.

- Ovo je sukob koji se nameće samo jednoj strani. Šta očekujete od Srba, da ćute i da čekaju da im se razbiju glave - upitao je Spasić.

Kako kaže, bilo bi dobro da naši ljudi ne odustanu od zahteva i legitimnih ciljeva, ali i da bude mir i da se svi ponašamo racionalno u ovim problemima.

Barac je rekao da se ovo moglo i očekivati, dodaje da je cilj da se stvori dimna zavesa da bi se odigrao poslednji čin faktičkog i pravnog preuzimana Severa Kosova.

On je rekao da je ovo nešto gde se traži incident, povod da eskalira situacija kako bi konačno preuzeli i suštinski i faktički vršili vlast na KiM.

Krstić je rekao da je ono što se dešava na KiM teroristička aktivnost Aljbina Kurtija.

- Ovo ima za cilj da izazove strah kod stanovništva, i upravo se dešava danas sa razlogom - rekao je Krstić.

Predsednik Bokserskog saveza Srbije Nenad Borovčanin, rekao je da očekuje da će predsednik Vučić izaći sa konstruktivnim i dobrim predlozima večeras.

- Ovaj skup je nešto jako važno za našu budućnost - istakao je Borovčanin.

Zoran Anđelković, predsednik Izvršnog veća za KiM, rekao je da još kada su raspisani izbori, da je rekao da će ako to podrže zemlje kvinte, da će podržati upravo da se dešava ovo što se danas dešava.

- Ovo što vidimo danas na KiM je očekivano. Oni koriste situaciju, i nije slučajno što se danas dešava. Kada je reč o KBS-u potpuno je bilo jasno da će to da urade. Lako je presvući vojnika u policajca - rekao je Anđelković.

Kako kaže, krajnji cilj je da Srbe proteraju sa severa Kosova.

Miloš Garić, urednik portala Kosovo online, rekao je da je ono što je problem za Kurtija, zapravo sloga Srba sa KiM sa njihovim predsednikom i vera i poverenje koje Srbi imaju u predsednika Vučića.

- Smeta im to što je Beograd uz svoj narod. To je ono što izaziva nervozu u Prištini. Snaga unutar Srbije je ono čega se oni plaše - rekao je Garić.

Kako kaže, žele svaku nestabilnost da iskoriste protiv Srbije.

Borovčanin je rekao da je ovaj skup namenjen svim ljudima koji žele da pruže podršku u ovim teškim vremenima. Dodaje da je ovo okupljanje svih onih koji vole ovu zemlju, koji joj veruju i žele joj dobro.

- Na ovom skupu će doći i građani koji nisu politički angažovani, samo iz razloga što vole ovu zemlju - rekao je Borovčanin.

Glavni i odgovorni urednik Informera Dragan J. Vučićević je rekao da očekuje da posle ovog skupa nekim ljudima budu neke stvari mnogo jasnije.

- Želim da vidimo koga podržava većina građana Srbije, da vidimo koga narod podržava - rekao je Vučićević.

Vučićević je rekao da ga jako brine situacija na Kosovu. Dodaje da Kurti koristi priliku da pokuša da izazove nerede.

- Dok neki pokušavaju da otmu vlast u Beogradu, vidite šta se dešava na severu Kosova - rekao je on.

U specijalnu emisiju uključio se i ministar finansija Siniša Mali koji je stigao na "Skup Nade".

- Atmosfera je sjajna. Došli smo svi da pokažemo koliko nam je stalo do Srbije. Da pokažemo koliko možemo da budemo ujedinjeni, solidarni i složni - rekao je Mali za TV Pink.

Mali je naveo da je siguran da smo ujedinjeni i da je siguran da će se predsednik Vučić obratiti svim građanima Srbije.

- On je i danas rekao da mi moramo da idemo dalje, ali da ne smemo da dozvolimo da nas bilo ko podeli. Kada je najteže tada se poznaje ko je porodica. Mislim da ćemo danas pokazati da smo porodice. Ovo će biti najveći skup ikada u našoj zemlji - naglasio je Mali za TV Pink.

Predsednik Narodne skupštine Vladimir Orlić rekao je da će ovo biti najveći skup ikada.

- Danas se Srbija okuplja kako bi svetu pokazala sliku jedinstva - naveo je Orlić i dodao da ćemo se zajedno boriti za našu zemlju.

Orlić je naveo da Vučić predvodi politiku nezavisne i samostalne Srbije.

- Ogroman većina ljudi u našoj zemlji razume da smo najjači kada smo zajedno, to su ljudi koji vole svu decu u ovoj zemlji - naglasio je Orlić.

On je pozdravio četrdesetoricu, kako je rekao veličanstvenih, koji su došli peške sa Kosmeta.

Orlić je rekao da je Kurti shvatio da od onog što on hoće nema ništa.

U Specijalnu emisiju na TV Pink uključila se i pevačica Jelena Karleuša.

- Nisam ovde kao pevačica, već kao uticajna javna ličnost koja sme da iskaže svoj stav i može da izdrži sav pritisak i linč jer govorim puku istinu. Ja sam ovde da pošaljem dobru poruku za sve naše građane, što sam i rekla u Hit tvitu, izgleda da je šokantno govoriti istinu u Srbiji, to je jedan od razloga što sam danas ovde. Stojim iza svojih reči:Srbiju niko nema pravo da deli i niko nema pravo da u poltičke svrhe koristi tragediju koja nam se desila. To radi politička bagra koja želi jeftine političke poene - naglasila je.

Karleuša je i rekla da se trenutno dešavaju nemiri na Kosovu i da je očigledno da nevolja nikad ne dolazi sama.

- Mnogi koriste Srbiju za lični interes, a Kosovo je interes svih nas - istakla je Karleuša.

Ona je rekla da su se grdno zeznuli oni koji se bore protiv nasilja napadajući jednu ženu.

Analitačar Dejan Vuk Stanković rekao je da mnogi koriste Srbiju za lične interese.

- Mnogi u celom svetu koriste politiku za lične interese - naveo je Dejan Vuk Stanković.

Kako kaže, danas oni koji mnogo viču i koji pozivaju na nasilje su nekako najprisutniji.

Istoričar Predrag Marković rekao je onima koji hoće vlast preko ulice da to retko uspeva.

- Jedan od primera je Majdan... Ti ljudi su se navodno boreći se za demokratiju uveli Ukrajinu u spiralu krize koja tragično eskalira pred očima celog sveta. Strane sile lako obećaju, a onda krene stani-pani, narod je sam - ocenio je Marković.

On se osvrnuo i na nemire na Kosmetu rekavši da srpski narod koštaju Kurtijeve političke igre.

- Iznenada je i naglo izbila ova kriza koja ugrožava opstanak srpskog naroda na severu - kazao je Marković.

