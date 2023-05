UŽIVO PRATITE SITUACIJU NA KOSMETU! ČUJU SE RAFALI - Takozvana kosovska policija ušla u zgradu opštine Zvečan i Zubin Potok, ima povređenih (VIDEO)

Okupljeni građani sukobili su se sa policijom. Policajci ušli u zgradu Opštine Zvečan. U Leposaviću postavljene barikade.

18.30 - Hitan sastanak u Prištini komandanta KFOR-a i Kurtija

Komandant KFOR-a Anđelo Ristuća viđen je danas kako ulazi u zgradu vlade u Prištini, nakon današnjih tenzija na severu KiM. Kako prenosi portal "Kaldžo", njega je na sastanku u zgradi vlade primio premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti.

18.23 - Sramno oglašavanje tzv. kosovske policije, pokušavaju da opravdaju nasilje!

Tzv. kosovska policija se oglasila. Sramno! Pokušavaju da opravdaju nasilje tvrdnjom da su "jedinice angažovane da upravljaju situacijom", jer su se "građani okupili da spreče gradonačenike da uđu u prostorije".

U saopštenju se kaže:

"Službenici javnog reda i mira su u kontinuitetu razgovarali sa okupljenim građanima, tražeći od njih da napuste i ne ometaju rad državnih službenika, da raščiste put i omoguće im ulazak na radna mesta, ali su oni kontinuirano odbijali. Demonstranti u Zvečanu su nakon izvesnog vremena počeli da pokazuju nasilje, vređaju i bacaju razna jaka oruđa i bombe prema policiji i službenim vozilima, izazvavši direktnu opasnost i lake telesne povrede do sada petorici policijskih službenika, koji su se potom vratili policijskim dužnostima", navodi se u saopštenju.

Policija je navela da je pričinjena materijalna šteta na četiri službena vozila, od kojih je jedno zapaljeno.

"Uviđajući direktnu opasnost po živote policajaca, nadležne policijske jedinice u samoodbrani su prinuđene da reaguju i koriste legalna sredstva, uključujući suzavac, da rasteraju masu, a gradonačelnicima omoguće ulazak u objekte opština. Što se tiče dosadašnjih radnji, policija je sarađivala i koordinirala postupanje sa pravosudnim organima, koji su slučaj okarakterisali kao `Napad na ustavni poredak", dodaje se u objavi.

Iz policije poručuju da će nastaviti da održavaju bezbedno i mirno okruženje za sve građane bez razlike, i da će preduzeti zakonske mere protiv nezakonitih radnji koje bi u bilo kojoj meri ugrozile bezbednost, mir i stabilnost u mestu.

18.05 - Odjekuju rafali i detonacije na severu Kosmeta

17.08 - Hil: Nasilne mere odmah prekinuti

Ambasador SAD u Beogradu Kristofer Hil oglasio se na Tviteru poručivši:

"Sjedinjene Države osuđuju tekuću akciju kosovskiһ vlasti da pristupe opštinskim zgradama na severu Kosova. Današnje nasilne mere treba odmaһ prekinuti".

17.04 - Priština upala u zgrade opština bez saglasnosti zemalja Kvinte

Sirene za uzbunu danas su se oglasile u četiri opštine na severu Kosova , a kako piše "Albanijan post", tzv. Vlada Kosova je nekoliko sati ranije o nameri da uz pomoć policije upadne u zgrade opština u Zvečanu, Leposaviću i Zubin Potoku obavestila i zemlje Kvinte.

Za pomenutu akciju, kako navodi "Albanijan post", nisu dobili saglasnost od SAD, Velike Britanije, Nemačke, Francuske i Italije.

Međutim, oni su uprkos tome odlučili da nastave sa planom.

16.47 - Hovenijer: SAD osuđuju akciju tzv. kosovske policije

Sjedinjene Američke Države osudile su današnju akciju tzv. kosovskih vlasti i zatražile da se odmah prekine sa nasiljem.

