Vesić sa Karleušom, prijateljima i saradnicima krenuo na skup 'Srbija nade'

Član Predsedništva Srpske napredne stranke, ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić sa krenuo je na manifestaciju “Srbija nade” na koji je pozvao predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Zajedno sa Vesićem na čelu grupe koja broji oko dve hiljade ljudi nalazi pevačica Jelena Karleuša, koja je jedna od brojnih javnih ličnosti koje su pozvale na skup čiji je cilj da izrazi jedinstvo srpskog naroda.

Kolona na čelu sa Vesićem krenula je oko 16 sati sa platoa Finansijskog parka, Ulicom Kneza Miloša, ka Domu Narodne skupštine, gde će u 19 sati početi, kako se očekuje, najveći skup organizovan do sada u Srbiji.

Jelena Karleuša je rekla da je odlučila da dođe, jer nije reč ni o kakvom političkom skupu, niti će biti političkih parola.

“Danas sam ovde uz narod, uz koji sam uvek i koji ne sme da se deli, ne sme da se zloupotrebljava, pogotovo ne u našoj muci i tragediji. Srbija je jedna i svi smo zajedno u bolu i borbi protiv nasilja. A, moja uloga kao javne ličnosti i jeste da apelujem na ovakve stvari”, rekla je Karleuša.

Dodala je i da je danas baš u društvu Gorana Vesića, jer je on, kako je rekla, pravi moderni političar svetskih ideja.

“Vreme je da svi budemo na jednoj strani jer nam podele u istoriji nisu donele nista sem likovanja onih koji nam ne misle dobro”, rekla je Jelena Karleuša.

Ranije danas, Vesić je pozvao sve građane da dođu na skup, bez obzira na njihovu političku opredeljenost, jer je to, kako je istakao, skup Srbije nade za sve, sa kog će biti poslata poruka jedinstva, jer zemlja pripada svima.

Rekao je da će predsednik Aleksandar Vučić pred građane izaći sa planom kako će Srbija izgledati u budućnosti, jer zemlja ne sme da stane.

"Na današnjem skupu za sve građane nudimo Srbiju nade, u kojoj ćemo razgovarati, nećemo se deliti, koja će se razvijti, u kojoj će se graditi nove pruge i putevi, otvarati radna mesta, biti veće plate i penzije. To je Srbija koja je dobra za sve, i za političke istomišljenike i za one koji to nisu. Da pokažemo da Srbija ide napred i da neće stati“, poručio je Vesić.