PRIŠTINA BEZ SAGLASNOSTI ZEMALJA KVINTE NASILNO UPALA U ZGRADE OPŠTINA - Hitno reagovala Amerika posle nasilja na severu Kosmeta

Za pomenutu akciju, kako navodi "Albanijan post", nisu dobili saglasnost od SAD, Velike Britanije, Nemačke, Francuske i Italije.

Međutim, oni su uprkos tome odlučili da nastave sa planom.

Osuda Amerike

Sjedinjene Američke Države (SAD) osudile su današnju akciju kosovskih vlasti i zatražile da se odmah prekine sa nasiljem.

The United States condemns the ongoing action by Kosovan authorities to access municipal buildings in the north of Kosovo. Today’s violent measures should be immediately halted.