POPUNJEN PLATO ISPRED NARODNE SKUPŠTINE! Građani: Došli smo da podržimo predsednika Vučića jer 'od njega nema bolje'

Plato ispred Doma Narodne skupštine je skoro u potpunosti popunjen, građani uprkos lošem vremenu i dalje pristižu na skup iz raznih krajeva Srbije i delova Beograda.

Dve gospođe iz Pirota rekle su za Tanjug da su došle da podrže predsednika Aleksandra Vučića i saglasile se da "od njega nema bolje".

"Ja sam došla sa Vračara da podržim mog predsednika. Ne daj Bože i da sam bila bolesna, morala bih da dođem. On nama neka ostane, on je nama dobar, samo on pa on, niko drugi. Vodi računa i o deci i svakoga voli, nikoga ne mrzi svakome želi da pomogne i da da. Živeo nam Vučić", rekla je jedna gospođa koja je, kako kaže, došla sa beogradske opštine Vračar.

Jedan od posetilaca dolazi iz Republike Srpske, iz Doboja i pozdravlja sve ljude iz tog kraja, a naglasio je da je došao da pruži podršku Vučiću i sva dela koja on čini.

"Došla sam da podržim predsedika on je uradio mnogo toga i ne možemo da mu se odužimo nikada u životu za sve što je uradio. Skup je super, doći će sigurno još mnogo ljudi. Ja sam došla iz Požarevca, a sa mnom je došlo puno ljudi da podrži predsednika i Srbiju. Požarevac je uz predsednika", poručila je jedna požarevljanka.

Na velikom broju transparenata koje ističu građani mogu se videti poruke podrške predsedniku, kao što su "Vračar uz Vučića". "Čukarica je uz tebe", "Voždovac je uz Vučića" ali i poruke podrške iz raznih delova i gradova Srbije.

Na bini su postavljena i dva velika video - bima na kojima se emituju poruke podrške politici Aleksandra Vučića kao i citati predsednika.

"Služim samo Srbiji, samo to je moja politika", navodi se u citatu.