'KURTI DA ODMAH PREKINE OVU PROVOKACIJU' - Senator Kris Marfi o nasilju Prištine: Zabrinjavajući razvoj događaja na Kosovu

Marfi je poručio tzv. premijeru Kosova Aljbinu Kurtiju "da odmah prekine provokacije".

Policija privremenih insitucija na Kosmetu upala je danas popodne u zgrade opština Zubin Potok, Zvečan i Leposavić. Oni su nasilno uspeli su da uđu u opštinu Zvečan, a desetak građana je povređeno.

Senator Marfi osuđuje ovaj potez.

- Upravo sam završio telefonski razgovor sa Derekom Šoleom, povodom ovog zabrinjavajućeg razvoja događaja. Na sastanku koji sam u ponedeljak u Prištini imao sa premijerom Kurtijem, on nije spomenuo plan za pristup opštinskim zgradama. Kao prijatelj Kosova, potpuno sam zatečen i on bi trebalo odmaһ da prekine ovu provokaciju - napisao je Marfi na Tviteru.

Just off the phone with @CounselorDOS re this troubling development. In my meeting Monday in Pristina w/ PM Kurti, he made no reference of a plan to access municipal buildings. As a friend of Kosovo, I am caught totally by surprise and he should end this provocation immediately. https://t.co/PfF1BaVNB1