Vesić odgovarao građanima na Tviteru, stiglo više od 1.000 pitanja

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić odgovarao je sinoć na svom Tviteru nalogu na više od 1.000 pitanja koje su mu uputili građani, korisnici ove mreže, a najviše pitanja odnosilo se na izgradnju putne infrastrukture.

Vesić je tom prilikom najavio da će danas biti potpisan ugovor o izgradnji petlje Jakovo, koja će voditi do autoputa Miloš Veliki.

To znači da će u narednih nekoliko nedelja počinju radovi, koji bi trebalo da traju do tri meseca, napisao je Vesić.

Jedno pitanje se odnosilo na obilaznicu oko Kragujevca, a ministar je odgovori da će narednih meseci biti izabran izvođač za izgradnju puta dugog 21 kilometar, koji će obuhvatiti i ono što je najurgentnije, pet kilometara oko industrijske zone.

Do kraja godine biće završeno projektovanje brze saobraćajnice od Kragujevca do Mrčajevaca, preko Gruže, tako da ćemo odmah nastaviti da radimo i taj put, dodao je Vesić.

Kako je saopštilo Ministarstvo, jednog od tviteraša zanimalo je kada će biti izmeštena pruga iz centra Niša, a Vesić je pojasnio da je to planirano u okviru svih železničkih projekata koji se izvode u Nišu, poput pruga Niš - Brestovac, Niš - Dimitrovgrad i brze pruge Niš - Beograd.

Bilo je određenih kašnjenja, nažalost i zbog loše organizacije u Železnici proteklih godina, ali budite uvereni da će ti projekti biti završeni, poručio je ministar.

On je, u odogovorima, naveo i da će ministarstvo na čijem je čelu tokom jeseni predložiti izmene i dopune Zakona o putevima.

Jedno od pitanja bilo je i da li Putevi Srbije nameravaju da uspostave saradnju sa kompanijom Googlemaps, u cilju obaveštavanja vozača o radovima, izmenama režima saobraćaja i nezgodama na putevima, na šta je stigao odgovor da je digitalizacija puteva jedan od prioriteta Ministarstva.

Plan nam je da narednih meseci pokrenemo projekat digitalizacije postojećih oko 1.000 kilometara autoputeva, kao što je slučaj sada sa Moravskim koridorom. Verujem da bi neka od aplikacija mogla da bude i Googlemaps, rekao je Vesić.

Još jedno praktično pitanje koje muči građane odnosilo se na problem raskopavnja puteva zbog različitih radova.

Ministar je pojasnio da izmene Zakona o planiranju i izgradnji predviđaju da se uradi katastar svih podzemnih instalacija, tako da će lokalne smouprave biti u prilici da izbegnu sva nepotrebna raskopavanja.

Vesić je tviteraše obavestio i da je zavšen projekat rekonstrukcije pruge Valjevo-Vrbnica, u dužini od 210 kilometara, te da je realno da se, u narednom periodu, zavisno od stanja u budžetu, pristupi izboru kompanije koja bi rekonstruisala tu prugu.

Napomenuo je i da će se tom prugom voziti brzinom 120 kilometara na sat.

Hvala za informacije za rampe. Proveriću o čemu se radi. Nažalost, mi gradimo pruge 21 veka, ali pojedina naša građevinska preduzeća su kao u 19. veku, tako da će to morati da promene, napisao je Vesić na primebdu da zbog čestih krađa bakra sa sistema, dolazi do problema u nivou rampi.

Ministar je naveo da se brza pruga od Novog Sada do Subotice gradi uveliko i biće završena do kraja 2024. godine, dok će Mađarska svoj deo od Budimpešte do granice sa Srbijom završiti do sredine 2025. godine.

Od Beograda do Subotice brzim vozom putovaće se sat i 12 minuta, a do Budimpešte oko tri sata. Brzina kojom će se kretati voz kroz Srbiju je oko 200 kilometara na sat, a kroz Mađarsku 160 kilometara na sat, jer je to najveća brzina koju dozvoljava EU, pojasnio je ministar.

Na pitanje u vezi sa brzom saobraćajnicom Sombor-Kikinda, odgovorio je da su pregovori sa partnerim iz Azerbejdžana u završnoj fazi, i da očekuje da ugovor bude brzo potpisan, u narednih mesec ili dva.

Prvih 21 kilometar od Bačkog Brega do Sombora potpuno su spremnni za izgradnju, jer imamo i građevinsku dozvolu, tako da bismo mogli tu deonicu da počnemo da gradimo do kraja godine. Za auto-put Beograd-Zrenjanin-Novi Sad projekat je prošao državnu revizionu komisiju i očekujemo da do kraja godine potpišemo ugovor sa izvođačem. Plan je svakako da se ovaj put radi od proleća sledeće godine, naveo je Vesić.

Kako je saopšteno, samo naizgled manje važno pitanje za ministra, bilo je i kada će Vlada Srbije usvojiti Nacionalnu strategiju za razvoj bicikliranja.

Urađen je, za sada, samo nacrt strategije kroz projekat EU - Danube Cycle Plan. Trenutno se radi izmena Zakona o bezbednosti saobraćaja, kao i Nacionalna strategija transportnog sistema Srbije. Kada se usvoje ova dva dokumenta, može da se usvoji Nacionalna strategija za razvoj bicikliranja, napisao je Vesić.

