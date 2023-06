PINK.RS NA KOSOVU! Srbi u Leposaviću ostaju da dežuraju i tokom noći: Vučić ponovo pozvao na mir, u Podgorici održan skup podrške (FOTO+VIDEO)

Noć između utorka i srede na severu Kosova i Metohije prošla je mirno, ali su se od jutros Srbi okupili u velikom broju ispred opština na severu Kosova. Najviše ih je u Zvečanu i Leposaviću. Oni traže povlačenje policije ztv. Kosova, da albanski gradonačelnici napuste zgrade opština i da se puste uhapšeni Srbi u ponedeljak.

Od četvorice uhapšenih Srba, dvojica su i dalje u policiji i prebačeni su u južni deo Mitrovice.

Tokom jučerašnjeg dana vojnici su bili oko zgrada opština, a iako je bilo obećano od strane KFOR-a, da će policija tzv. Kosova povući u utorak do 15 časova, to se nije dogodilo.

Tokom dana bilo je pojačano prisustvo pripadnika KFOR-a i na prilaznim putevima sva četiri sedišta opština sa srpskom većinom na severu pokrajine.

Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg rekao je juče da će Alijansa poslati dodatnih 700 vojnika na Kosovo i Metohiju, a da će još jedan bataljon biti stavljen u stanje visoke pripravnosti.

Iz časa u čas:

22.38 Link osudio nasilje na severu KiM

Specijalni predstavnik parlamentarne skupštine OEBS-a za istočnu Evropu Mihael Link danas je najoštrije osudio nasilje ''primenjeno nad građanima, medijima, organima za sprovođenje zakona i pripadnicima KFOR-a''.

U saopštenju OEBS-a se dodaje da predstavnik Link pomno prati situaciju.

''Pre dva meseca sam pozdravio napredak koji je postignut na sastanku na visokom nivou u Ohridu u razgovorima Beograda i Prištine o dobrosusedskim odnosima, ali nažalost, ovih dana smo mogli da vidimo nemile scene na ulicama severa Kosova. Osnovno pravo na protest treba da se sprovodi mirno i bez upotrebe nasilja protiv organa za sprovođenje zakona, koji zauzvrat ne bi trebalo da koriste prekomernu silu. Mediji moraju biti u mogućnosti da nesmetano izveštavaju'', rekao je Link. On je pozvao sve aktere da rade na deeskalaciji, dodajući ''da je bilo dovoljno nasilja''.

''Dogovoreni nemačko-francuski plan i aneks dogovoren u Ohridu trebalo bi da dobiju svoju konačnu finu melodiju na pregovaračkom stolu uz pomoć EU'', rekao je on.

21:19 Srbi i dalje ispred zgrade opštine u Zvečanu

Stotinak građana i dalje se nalazi ispred zgrade opštine u Zvečanu, gde nastavljaju da mirno izražavaju neslaganje sa svim što se poslednjih dana dešava na severu Kosova.

Oni su okupljeni tik uz barikade koje su Kfor i Kosovska policija postavili oko zgrade opštine, rešeni da istraju dok se ne ispune njihovi zahtevi.

U međuvremenu su zbog kiše koja je počela da pada u Zvečanu podignute tende ispod kojih građani sede i, kako kažu, ne žele da se raziđu dok se ne povuku kosovski specijalci iz zgrade opštine, zaposlenima omogući da dođu do svojih radnih mesta i ne oslobode privedeni Srbi.

20:50 Vučić za CNN: Pozivam na mir

Predsednik Vučić je, gostujući na CNN, pozvao Srbe na mir i da učine sve da se situacija koju je destabilizovala Priština smiri.

20:34 Srbi u Leposaviću dežuraće i tokom noći

U Leposaviću je večeras mirno, nakon još jednog protesta građana zbog prisustva specijalaca Kosovske policije, ali i novog gradonačelnika, koji, kako se pretpostavlja, od ponedeljka ujutru nije napustio zgradu opštine. Srbi u Leposaviću dežuraju danonoćno u manjim grupama.

19:32 Srpska lista: Odluka suda o pritvoru Srbima dodatni motiv za nastavak mirnih protesta

Srpska lista je najoštrije osudila odluku kosovskog suda da se dvojici Srba odredi pritvor bez ikakvih dokaza o krivici, samo zato što se, kako ističu u saopštenju, ne slažu sa planom Aljbina Кurtija da okupacijom i progonom etnički očisti sever Кosova od srpskog naroda.

Iz Srpske liste poručuju da je to dodatni motiv da se nastavi sa mirnim protestima i zahtevom da se oni puste na slobodu.

19:27 U Podgorici skup podrške srpskom narodu na Kosovu

Na platou ispred Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici počeo je skup podrške srpskom narodu na severu Kosova. Grupa mlađih učesnika skupa uzvikuje “Kosovo je srce Srbije”. Okupljeni nose zastave Srbije i trobojke.

18:39 Petković: Priština rešena da u eskalaciji ide do kraja

Izricanje jednomesečnog pritvora Radošu Petroviću i Dušanu Obrenoviću, koje je Kfor nasumično i neosnovano zadržao a potom i predao zločinačkoj policiji Aljbina Kurtija, nastavak je ogoljenog nasilja prištinskog režima nad Srbima na Kosovu i Metohiji, saopštio je danas direktor Kancelarije Vlade Srbije za KiM Petar Petković.

18:33 - Lazar Stević uključio se iz Zvečana u Nacionalni dnevnik TV Pink i rekao da je trenutno situacija mirna.

17:14 Makron: Priština odgovorna za nemire

Francuski predsednik Emanuel Makron izjavio je danas u Bratislavi da Priština snosi odgovornost za nemire na severu KiM i izrazio nadu da će se kasnije ove nedelje sastati sa nemačkim kancelarom Olafom Šolcom i liderima Beograda i Prištine.

Makron je rekao da vlasti u Prištini snose odgovornost za nemire koji su, kako je primetio, naglo porasli otkako su albanski gradonačelnici preuzeli dužnost u opštinama na severu KiM, u kojima većinu čine Srbe.

17:00 Sud u Prištini dvojici Srba uhapšenih u Zvečanu odredio pritvor od 30 dana

Osnovni sud u Prištini odredio je pritvor od 30 dana dvojici Srba Radošu Petroviću i Dušanu Obrenoviću koji su uhapšeni u ponedeljak u Zvečanu, saznaje Kosovo onlajn.

Petrović i Obrenović, koje je KFOR pre dva dana predao kosovskoj policiji, prebačeni su jutros iz policijskog pritvora u Kosovskoj Mitrovici u sudski pritvor u Prištini, rekao je ranije danas bivši gradonačelnik opštine Zvečan Dragiša Milović

16:40 Društvenim mrežama kruže informacije o mitingu Albanaca koji će se održati sutra na Kosmetu.

Naime, u obaveštenju se navodi da je sve više informacija da će sutra u podne Albanci održati miting pod nazivom "Maršujemo na sever" na mostu koji deli Mitrovicu.

- U svojim grupama, Albanci pozivaju sve da se opskrbe raznim stvarima, uključujući i gas maske - navodi se u obaveštenju koje kruži mrežama.

16:03 Grenel Lajčaku: Teška situacija na Kosovu se razvila zahvaljujući vašim političkim rešenjima

Bivši specijalni izaslanik američkog predsednika za dijalog Kosova i Srbije Ričard Grenel reagovao je na izjavu emisara EU Miroslava Lajčaka da je za situaciju na Kosovu potrebno hitno političko rešenje, ističući da je do eskalacije dovela upravo politika koja je u vezi sa ovim pitanjem vođena u poslednje tri godine.

The current dire situation has unfolded because of your “political solutions” over the last 3 years…. https://t.co/4uFwPXLS40