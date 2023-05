Vuletić: Kurti je ovoga puta radio minmo instrukcija, nije obavestio SAD, što nam potvrđuje da je sve što se do sada događalo bilo odobreno sa njihove strane! (VIDEO)

Srbima na KiM ugroženo je osnovno ljudsko pravo, ugrožena im je sloboda, pravo na predstavljanje, rekao je za Pink sociolog, prof. dr Vladimir Vuletić

Pošto je Priština odbacila pozive Vašingtona da deeskalira situaciju na severu Kosova i Metohije, usledile su i prve američke sankcije.

Vuletić je rekao da je Srbima na KiM ugroženo osnovno ljudsko pravo, dodaje da je im je ugrožena sloboda, pravo na predstavljanje.

- Oni su svojim ne izlaskom na izbore izneli svoj politički stav. Kurti pokušava da ono što je zamislio učini očiglednim za sve, a to je da trenira neku vrstu državnisti na celokupnoj administrativnoj teritoriji Kosova - kaže Vuletić i dodaje da on u toj svojoj nameri više uopšte ne vodi računa ni o onome što je za njegove mentore najvažnije, a to je stabilnost.

Kako kaže, on je radio mimo instrukcija, i mimo toga da je obavestio SAD, što, dodaje, potvrđuje da sve što je do sada radio jeste bilo odobreno sa njihove strane.

- SAD ne interesuje ni nezavisnost Kosova niti celovitost Srbije. Njih interesuje isključivo ono što je za njih najbitnije, a to su interesi zapada i njihovi lični. Treba razmišljati o tome u kom pravcu će ići ova situacija - rekao je Vuletić.

On je rekao da je na nama da pokušamo da sačuvamo mir i da ne upadnemo u zamku.

- Naša strana pokušava da između dva rešenja od kojih ni jedno nama ne odgovara, pronađe neki modalitet kako da se situacija na Kosovu reši i da se glas naroda koji tamo živi čuje i poštuje - rekao je Vuletić.

Demo Beriša, predsednik Matice Albanaca u Srbiji, rekao je da mu se čini da je Kurti do sada mogao nekako da vara i amerikance i to vrlo uspešno.

- Poslednjih meseci videli smo da Kurtiju ništa ne znače ljudski životi. To vidimo i danas. Imamo donekle ispunjenje američkog zahteva da dva predsednika iz Zubinog Potoka i Zvečana, da ne idu u zgrade opštine - rekao je Beriša.

Kako kaže, Kurti je sve doveo u izuzetno tešku situaciju.

- Kurti je otišao jako daleko, došli smo u situaciju gde će verovatno on na krajumorati da poštuje ono što su amerikanci tražili od njega - rekao je Beriša.

Miloš Garić, urednik portala Kosovo online, rekao je da smo jutros mogli da čujemo da je najveći broj Srba ispred opštine Zvečan, dodaje da su to ljudi koji mirno protestvuju i koji žele da pokažu svoje neslaganje sa onim što se dešava već mesecima unazad.

- Srbi žele da svoja prava ostvare na onaj način koji je jedini i koji bi morao da bude. Ne mogu da važe izbori na koje izađe 3 odsto glasača - rekao je Garić.

