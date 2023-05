PREDSEDNIK VUČIĆ ZA CNN: Priština je imala samo jedan zadatak, da formira ZSO, ali to nisu uradili

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić govorio je večeras za američku televiziju CNN. Tema razgovora bila je aktuelna situacija i dešavanja na Kosovu i Metohiji.

Odgovarajući na izjavu Aljbina Kurtija, kojom je Srbe nazvao "fašističkom milicijom", predsednik Vučić kaže da takva izjava više govori o Kurtiju.

- Da budemo jasni. Postoje dve stvari koje su jasne. Vaš gost (Kurti) je pričao o neimplementaciji, a Srbi su sve implementirali, od prvog sporazuma 2013 godine. A Priština je imala samo jedan zadatak, da omoguće ZSO, nisu to uradili, i neće to da urade - rekao je Vučić.

Govoreći o "izborima" koje je organizovao Kurti, na koje je izašlo 3 odsto stanovništva severa, Vučić je pitao voditeljku da li je ikada čula za druge "legitimne i legalne" izbore sa tako malom izlaznošću.

- On 97 odsto ljudi na severu zove fašistima, kriminalcima, ekstremnim nacionalistima, ucenjenim ili podmićenim ljudima. Šta se ustvari desilo, Srbi traže bezbednost i sigurnost za svoje porodice i sebe. A otkad je Kurti došao na vlast, zabeležili smo 353 etnička napada na Srbe, i to je najveći broj napada na Srbe od 2008. godine, od kada su nelegalno proglasili nezavisnost - kazao je predsednik Vučić.

Vučić je naglasio da je Kurtijeve psovke i uvrede nemoguće kvantifikovati, ali da se činjenice lako mogu izmeriti.

- Samo od početka ove godine, imali smo pet pucnjava gde su žrtve bile Srbi. Šest uključujući i onu juče. U to uključujem i dvoje dece koji su ranjeni - istakao je Vučić.

Vučić je odgovarajući na pitanje voditeljke naveo da Beograd nikoga nije ucenjivao i pritiskao da ne glasa, i podsetio je da Srbi pre 2013. godine nikada nisu učestvovali na izborima na tzv. Kosovu.

- Onda smo se dogovorili, pa su ljudi četiri puta glasali. Nikada nije bilo problema. A kada je Kurti došao na vlast, zabranio je Srbima da glasaju na referendumu i na izborima. Ali još važnije, on nije formirao ZSO, što je glavni uslov za Srbe da uopšte učestvuju na lokalnim i parlamentarnim izborima - izjavio je Vučić.

Vučić je rekao da je Srbija veoma posvećena tome da Srbe poziva na mir i da stabilizuje situaciju.

- I pored svega što se dogodilo pre dva dana, kada je jedan Srbin ranjen sa dva metka i još ne znamo kako će proći. Priznali smo da je bilo i povređenih vojnika, odmah smo to rekli. Imali smo mirne proteste, na kojima su bili bolničari, lekari. Ti ljudi samo žele da se specijalne snage tzv. Kosova povuku iz institucija koje nikad nisu njima pripadale - rekao je Vučić.

Vučić je, na pitanje kako da dođe do deeskalacije, rekao da stalno poziva Srbe da budu mirni, i da je učinio sve da se situacija stabilizuje.

Predsednik Vučić je naglasio da nema razgovora o priznanju Kosova, već o normalizaciji odnosa.

- Mi priznajemo samo Povelju UN, i to je sve što priznajemo. Ali smo uvek spremni da razgovaramo o kompromisnim rešenjima. I to smo uvek radili. Pravo pitanje je zašto neko želi da eskalira situaciju. Čuo sam da ste govorili u raznim medijima kako će Srbija po Putinovom nalogu napasti nekoga. I naravno, to se nije desilo - kazao je Vučić.

Voditeljka je upitala predsednika Vučića koja bi bila njegova poruka narodu na Kosmetu, na šta je rekao:

Moja poruka Srbima koji protestuju, znam da su odlučni da se bore za svoja osnovna prava. Oni samo hoće da prežive, pravo da sačuvaju svoje ime i prezime i da žive tamo gde su oduvek živeli. Moj savet i molba njima jeste da to čine na miran način, da očuvaju mir i stabilnost. Moramo da razgovaramo sa Albancima i da postignemo dogovore koji će biti implementirani u budućnosti. Međunarodnu zajednicu pozivam da preduzmu ozbiljne korake protiv onih koji su tvrdoglavi i koji eskaliraju situaciju na terenu i narušavaju mir i stabilnost svih nas", rekao je Vučić.