Advokat Vasić: Skandalozna odluka o pritvoru uhapšenih Srba, tužilaštvo nije iznelo nijedan dokaz

Advokat Dejan Vasić, zastupnik Radoša Petrovića kojeg je zajedno za Dušanom Obrenovićem u ponedeljak u Zvečanu uhapsila Kosovska policija, kaže za Kosovo onlajn da je odluka Osnovnog suda u Prištini da im se odredi mera pritvora od 30 dana skandalozna, jer tužilaštvo protiv njih nije podnelo niti jedan jedini dokaz.

Vasić kaže da se sa ovako nečim nije susreo u dosadašnjoj karijeri.

"U advokaturi na Kosovu radim 15 godina. Iza mene je bezbroj politički montiranih i svakojakih krivičnih postupaka da bih danas mogao da punog srca kažem da se sa takvim zahtevom koji sam pročitao danas, a kojim je traženo da se odredi mera sudskog pritvora Radošu Petroviću i Dušanu Obrenoviću, nikad nisam susreo u karijeri. Da neko predloži pritvor i to obrazloži nekim kompiliranim tekstovima iz novina i izveštajima iz medija bez i jednog jedinog konkretnog dokaza, je nešto što je pavni i moralni skandal prve kategorije", kaže Vasić.

On je najavio da će sutra podneti žalbu Apelacionom sudu na rešenje Suda u Prištini o određivanju pritvora.

"Pozvaćemo se na jedno obrazloženje koje je dao Ustavni sud Kosova u pogledu toga na koji način se dobro obrazložena sumnja pokazuje, pa se nadam da će neko imati bar malo pravničkog sluha i da će ta odluka o pritvoru biti promenjena", navodi advokat.

Dodaje da su se optužbe koje se stavljaju na teret Petroviću promenile od dana privođenja do izvođenja pred sud.

"On je sada optužen da je izvršio navodno krivično delo rušenja ustavnog poretka koje je najteže od četiri krivična dela koja mu se stavljaju na teret, sa potpuno istim objašnjenjem koje se odnosi na neke sasvim druge ljude koji nemaju nikakve veze sa njim. Tužilaštvo nije sudu ponudilo ni jedan jedini dokaz. Stvarno bih voleo da znam šta je to što je po tužilaštvu Radoš Petrović učinio pa mu se na teret stavlja rušenje ustavnog poretka. Siguran sam da to ni sudu nije jasno ali politika je uvek bila jedino i isključivo sila, ništa drugo. I ovo je gola sila koja je trenirana na poštenom narodu", ističe Vasić.

Za delo za koje je Petrović osumnjičen, zaprećena je kazna do 10 godina zatvora.