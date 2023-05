POGLEDAJTE CEO INTERVJU PREDSEDNIKA VUČIĆA ZA SI-EN-EN: Srbi na severu su odlučni da se na miran način bore za svoja prava (VIDEO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić govorio je danas u intervjuu za američku televiziju Si-En-En o aktuelnoj situaciji i dešavanjima na Kosovu i Metohiji.

Odgovarajući na Kurtijevu izjavu, koji je Srbe nazvao "fašističkom milicijom", predsednik Vučić je rekao da takva izjava više govori o Kurtiju.

- Važne su samo dve stvari. Vaš gost je govorio o tome da nije primenjeno ono što je dogovoreno. Prvo, Beograd je sve primenio. A jednu stvar koju Priština mora da uradi, da formira ZSO, oni to nisu uradili i neće da urade - izjavio je Vučić.

Drugo, govoreći o "izborima" koje je organizovao Kurti, na koje je izašlo tri odsto stanovništva severa, Vučić je pitao voditeljku da li je ikada čula za druge "legitimne i legalne" izbore sa tako malom izlaznošću.

- On 97 odsto ljudi na severu zove fašistima, kriminalcima, ekstremnim nacionalistima, ucenjenim ili podmićenim ljudima. Šta se ustvari desilo, Srbi traže bezbednost i sigurnost za svoje porodice i sebe. A otkad je Kurti došao na vlast, zabeležili smo 353 etnička napada na Srbe, i to je najveći broj napada na Srbe od 2008. godine, od kada su nelegalno proglasili nezavisnost - kazao je Vučić.

Predsednik Vučić ističe da je Kurtijeve psovke i uvrede nemoguće kvantifikovati, ali da se činjenice lako mogu izmeriti.

- Samo od početka ove godine, imali smo pet pucnjava gde su žrtve bile Srbi. Šest uključujući i onu juče. U to uključujem i dvoje dece koji su ranjeni - naveo je Vučić.

Vučić jasno ističe da Beograd nikoga nije ucenjivao i pritiskao da ne glasa, i podsetio je da Srbi pre 2013. godine nikada nisu učestvovali na izborima na tzv. Kosovu.

- Onda smo se dogovorili, pa su ljudi četiri puta glasali. Nikada nije bilo problema. A kada je Kurti došao na vlast, zabranio je Srbima da glasaju na referendumu i na izborima. Ali još važnije, on nije formirao ZSO, što je glavni uslov za Srbe da uopšte učestvuju na lokalnim i parlamentarnim izborima - kazao je predsednik.

Vučić je, na pitanje kako da dođe do deeskalacije, rekao da stalno poziva Srbe da budu mirni, i da je učinio sve da se situacija stabilizuje.

- Mi žalimo i što su povređeni vojnici Kfora, i jasno smo to rekli. Srbi mirno protestuju. Doktori, medicinske sestre, profesori svi mirno protestuju. Da li je te ljude neko ucenio? Ne, oni samo hoće da se ROSU povuče, i da se povuku ilegalni gradonačelnici - rekao je Vučić.

Predsednik Vučić kaže da Beograd ne kontroliše Srbe koji protestuju na severu, ali ističe da će oni uvek poštovati odluku svoje zemlje.

- Ono što mi možemo da uradimo sa našim međunarodnim parnterima, je da postignemo stabilnost u regionu. Srbija je 50 odsto ekonomije zapadnog Balkana. Nama ne treba nikakva eskalacija, nama treba mir. Zato sam i pokrenuo inicijativu Otvoreni Balkan - kazao je Vučić.

Vučić jasno ističe da nezavisnost nije na stolu, i da se na Ohridu i u Briselu govorilo o normalizaciji, a ne priznanju.

- Mi priznajemo samo Povelju UN, i to je sve što priznajemo. Ali smo uvek spremni da razgovaramo o kompromisnim rešenjima. I to smo uvek radili. Pravo pitanje je zašto neko želi da eskalira situaciju. Čuo sa u raznim medijima kako će Srbija po Putinovom nalogu napasti nekoga. I naravno, to se nije desilo - kazao je predsednik.

Vučić kaže da je zadovoljan zbog Blinkenovih izjava, i kaže da je Makronova izjava takođe dobra ocena situacije.

- Govoreći o našim obavezama. Mi se ponašamo 100 odsto u skladu sa Kumanovskim sporazumom, i u skladu sa Rezolucijom 1244. Mi nismo poslali nijednog vojnika na KiM, niti smo kršili sporazume. Striktni smo po tom pitanju, i imamo stalno dobre razgovore sa vojnicima Kfora. Do sada sam imao 1000 konsultacija sa Stoltenbergom, i nadam se da ćemo očuvati taj nivo komunikacije - kazao je on.

Predsednik ističe i da je bratstvo manastira Dečani pohvalilo italijanski kontingent Kfora, koji je štitio veliku svetinju gotovo 20 godina.

- Ljudi na severu su odlučni da se na miran način bore za svoja prava. Oni samo hoće da prežive, da sačuvaju svoja imena i prezimena, svoju veru. Da žive tu gde su živeli oduvek. Moja molba je da sve rade mirno, da sačuvaju mir i stabilnost za sve. Moramo da pričamo sa Albancima, kako bismo postigli dogovore u budućnosti. Ali još jednom pozivam međunarodne organizacije da preduzmu akciju protiv onih koji su tvrdoglavi, preduzimaju opasne akcije na terenu, i ugrožavaju mir i stabilnost - zaključio je predsednik Vučić.