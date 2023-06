STAROVIĆ ZA PINK: Izjave Aljbina Kurtija su NEPRIHVATLJIVE (VIDEO)

Nemanja Starović, državni sekretar u Ministarstvu odbrane, govoreći o izjavama Aljbina Kurtija kaže da su one neprihvatljive.

Starović je rekao da se bez obzira na oštru retoriku koju je koristio mogla uočiti nervoza kod Kurtija, pa i nesigurnost.

- Na diplomatskoj ravni mi prisustvujemo situaciji bez presedana - rekao je Starović i dodao da prvi put svi za aktuelnu situaciju krive Kurtija.

Starović je naglasio da to ipak nije dovoljno i da su potrebni konkretni potezi, a to je da se puste privedeni Srbi i da dođe do povlačenja pripadnika albanske policije.

- Bez toga ne možemo govoriti o normalizaciji koja nam je hitno potrebna - kazao je Starović za Novo jutro TV Pink.

Bivši gradonačelnik Leposavića Zoran Todić rekao je da je zgrada Opštine okupirana.

Todić je u uključenju u Novo jutro TV Pink rekao da su od ponedeljka narod, zaposleni u opštinskoj upravi u Leposaviću naišli na bodljikavu žicu i da im nije omogućeno da rade svoj posao.

Kako kaže, oni su izneli svoje zahteve, među kojima je da se zaposlenim licima omogući ulazak na radna mesta.

- Tražimo da nelegitimni gradonačelnik gospodin Hetemi izađe iz zgrade, da sve specijalne jedinice policije napuste zgradu opštine - kazao je Todić i dodao da je odgovor bio da oni nisu ti koji odlučuju.

Todić je istakao da svi znaju da su Srbi bojkotovali te izbore i da su na njima glasali samo Albanci.

Ljubiša Ristić, režiser, rekao je da sve ne izgleda baš onako kako se čini.

- Mi stalno posmatramo nadgornjavanje sila koje u ovom trenutku daju odgovor ko je za Kurtija - ocenio je Ristić.

On smatra da se Amerika vratila u Evropu i stavila kartu na Poljskoj, te da to ukazuje da se na Kosovu odigrava jedna komplikovanija igra u kojoj Nemci čine šta mogu da mi ne prihvatimo trajno prisustvo Amerikanaca u Evropi.