Petković: Objavljivanjem spiskova za odstrel Kurti obznanio fašistički karakter svoje vlade

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Vlade Srbije Petar Petković saopštio je da je Aljbin Kurti objavljivanjem spiskova za odstrel uglednih Srba i srpskih političkih lidera na severu KiM i zvanično obznanio fašistički karakter svoje vlade, i za taoce uzeo sve one stanovnike Kosova i Metohije koji samo žele mir, stabilnost i priliku da žive u koliko-toliko normalnom mirnodopskom društvu.

Petković je tako reagovao na obraćanje Kurtija na sednici skupštine tzv. Kosova, tokom kog je Kurti optužio više Srba, po imenu i prezimenu, da su imali "glavnu ulogu u organizovanju demonstranata" u Zvečanu.

"Svi fašisti u istoriji su nastojali da kriminalizuju i dehumanizuju svoje žrtve, kako bi fabrikovali izgovor za progon i ubijanje nevinih, a to danas radi i Aljbin Kurti, objavljujući spiskove ljudi čija je jedina krivica to što ne pristaju na nasilje i ponižavanje od strane prištinskih falangista", navodi se u saopštenju Petkovića.

Kako je ocenio Petković, na taj spisak Kurti je mogao da stavi bilo kog Srbina ili Srpkinju sa severa KiM jer je srpski narod u četiri opštine severno od Ibra ujedinjen u otporu njegovoj strahovladi.

"Srbi ne pristaju na teror i na to da budu streljani kao divljač, i koliko god Kurtijevih fašista dođe na sever Kosova i Metohije da oklopnim transporterima, automatskim puškama i snajperima otima slobodu srpskom narodu, uvek će biti onih koji će biti spremni da im pruže miran i dostojanstven otpor, jer srpski narod ljubi slobodu iznad svega. Objavljivanjem spiskova za odstrel uglednih Srba i srpskih političkih lidera na severu pokrajine, Kurti je i zvanično obznanio fašistički karakter svoje vlade, i za taoce uzeo sve one stanovnike Kosova i Metohije koji samo žele mir, stabilnost i priliku da žive u koliko-toliko normalnom mirnodopskom društvu", ocenio je on.

Petković je konstatovao i da Kurti ne shvata da su ga dojučerašnji međunarodni sponzori "pustili niz vodu".

"Kurti ništa ne shvata - ni slobodoljubivu prirodu srpskog naroda, ni činjenicu da su ga dojučerašnji međunarodni sponzori pustili niz vodu, jer su konačno shvatili da jedna agresivna i neuračunljiva osoba poput njega čitav region vodi u strahote omraza i sukoba. Kao što je na vlast došao silom i nasiljem, bacanjem suzavca na političke neistomišljenike i prevrtanjem kamiona sa robom „pogrešne nacionalnosti“, tako danas pokušava da istim sredstvima spreči neumitno - svoj odlazak u političku istoriju. Kurtijeve pretnje i targetiranje ljudi su neprikriveni teror i najava su totalne eskalacije, koju, nadamo se, niko odgovoran u međunarodnoj zajednici ne želi i ne podržava", zaključio je Petković.

