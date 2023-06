Direktor srednje škole u Leposaviću odložio matursko veče: 'Živimo u getu, kao za vreme nacističke Nemačke'

Direktor srednje Tehničke škole "Nikola Tesla" u Leposaviću Slađan Radović saopštio je da će učenici prema odluci Vlade Srbije školu završiti 6. juna, a da će matursko veče umesto danas biti 15. juna

Direktor srednje Tehničke škole "Nikola Tesla" u Leposaviću Slađan Radović saopštio je da će učenici prema odluci Vlade Srbije školu završiti 6. juna, a da će matursko veče umesto danas biti 15. juna. Imao je ideju da učenici budu ispraćeni iz škole specijalnim performansom u kojem bi im pomogli i naoružani specijalci, ali se zbog bezbednosti đaka ovaj ispraćaj odlaže.

"Po planu naših nastavnih aktivnosti predvideli smo da se danas, 2. juna, održi matursko veče. Ja sam bio za to da se uradi jedan dobar performans, da naši maturanti prođu pored bodljikave žice, pored Kfora, pored naoružanih ROSU specijalaca, da pošaljemo sliku svetu da mi živimo u getu, kao za vreme nacističke Nemačke. Međutim u dogovoru sa školskom upravom, zbog bezbednosti učenika koji su na prvom mestu, odložili smo održavanje maturske večeri za 15. jun kao i sve aktivnosti koje su predviđene kako bismo još jednu generaciju maturanata ispratili onako kako dolikuje", kaže Radović za Kosovo onlajn.

Dodaje da su aktivnosti vezane za završne razrede već obavljene.

"Što se tiče ostalih aktivnosti i završetka nastave za završne razrede mi smo u obavezi da nastavimo sa redovnim aktivnostima pa smo shodno tome danas održali redovne sednice odeljenskih veća na kojima su učenicima zaključene ocene i od ponedeljka krećemo sa aktivnostima vezanim za završni ispit tako da će u ponedeljak, sredu i petak biti organizovano polaganje završnog ispita za ekonomsko, mašinsko i elektro odeljenje, kao i gimnazije. Škola mora da nastavi sa aktivnostima kako bi učenici na vreme dobili diplome i svedočanstva i na vreme konkurisali za upis na željene fakultete", kaže Radović.

Radović ističe da će svi učenici i nakon 6. juna moći, shodno svojim željama i potrebama, da borave u školi.

"Što se tiče učenika od prvog do trećeg razreda srednjih škola, mi ćemo se pridržavati svih dopisa od strane Ministarstva prosvete koje je predvidelo da kraj školske godine bude 6. juna a da se nakon toga nastavi sa aktivnostima. 7. juna ćemo roditeljima i učenicima saopštiti uspeh sabiranjem i deljenjem ocena u elektronskom dnevniku i mislim da neće biti problema. Svim učenicima ćemo dati šansu da do 20. juna poprave ocene i da ako budu želeli, bez obzira na ocene budu u školi, mi ćemo im to omogućiti", zaključio je Radović.

