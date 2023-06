'DOK SAM ŽIV, NEĆU DOZVOLITI PRELAZNU VLADU U SRBIJI' Vučić: 'Hoćete izbore, samo kažite hoćemo i dobićete ih'

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je večeras da neće biti prelazne vlade u Srbiji, kao i da bi raspisao izbore već u septembru, ali da ih opozicija ne želi.

- Nikada to neću prihvatiti kao predsednik Republike. I da Ana Brnabić da ostavku i vrati mandat, nikada ga neću dati nekome da formira prelaznu vladu. To se neće desiti dok sam živ. Više im se isplati da me ubiju. To da me ubijete nikakva sramota - bio je kategoričan Vučić.

- Ne plašim se opozicije, čekam sedam dana da neko razgovara sa mnom. Pozvao sam ih lepo, dođite da razgovarate, niko nije došao. Kako da ih pozovem? Da pošaljem pismo? Predsednik da uputi pismo poslaniku? Hoćete izbore, samo kažite hoćemo i dobićete ih. Hoćete u septembru, dobićete ih, ali oni neće izbore. Prelazne vlade neće biti, jedino ako me ubiju ili bude u pitanju moje zdravlje. Suviše volim Srbiju da bi ovakvi došli na vlast bez izborne volje - poručio je Vučić, a na pitanje o tome kada bi mogli da budu održani izbori, Vučić je ponovio "kad god hoće".

- Oni neće izbore, znaju oni dobro to.Rekao sam samo da prođe kriza na KiM i da prođe formiranje pokreta, pa idemo ispred RTS- a da protestujemo i sasvim sam ozbiljan kad to kažem. Svi bi oni iz opozicije prihvatili sve opozicionare u prelaznoj vladi, samo da sednu u fotelju, da dobiju vozača i sekretaricu, pa oni se ni na svojim skupovima ne pojavljuju. Izbori mogu da budu kad god hoće. To je za njih fontana želja, što se vremena tiče. A koji će sve izbori da budu, to već nije fontana želja. Ja bih, iskren da budem, najviše voleo referendum za predsednika. Da vide kako će da prođu - dodao je on.

- Briga me samo šta će neko da kaže za 15 godina na ove mere koje smo doneli, na auto-put Ruma-Šabac. Za Vidovdan otvaramo obilaznicu oko Beograda, u septembru Ruma-Šabac. Što radimo još mnogo toga, mnogo novih projekata, što otvaramo novu pistu na beogradskom aerodromu. Sve je to neko morao da uradi, ali kada ne želite da vidite šta je to urađeno, onda se bavite ovakvom politikom - rekao je Vučić. On je dodao i da su plate i penzije veće, a kurs dinara da je čvrst.

Da li je pokret zamena za SNS?

Na pitanje da li je pokret za Srbiju zamena za SNS, Vučić je odgovorio odrično.

- Ne postoji zamena za SNS, to je sjajna organizacija sa beskrajno dobrim ljudima. To je za mene bio težak trenutak, ali znao sam šta me čeka već sutra, kakve obaveze i problemi na KiM. To je moja druga kuća, 15 godina sam tamo, i sada sam u SNS, samo nisam predsednik. Tako to funkcioniše u demokratskim strankama. SNS je motor razvoja društva, podigao bolnice i škole. SNS je uspeo da obezbedi da imamo stabilne javne finansije, čvrstu valutu, da promeni lice Srbije. Uspeh SNS će biti da za dve godine imamo plate od 1000 evra. Ja ću biti član inicijativnog odbora tog pokreta, i verujem da će SNS kolektivno pristupiti, ali i da će u njega ući i ljudi koji nisu u politici. Da tamo budu ljudi koji ne navijaju za Kurtija samo zato što mrze mene. Ja mislim da je taj pokret idealan, za novi zamah, energiju i nove pobede - kazao je on.

Predsednik je rekao da sadašnja opozicija ne može da ga pobedi na izborima, zato što se nikada nije bavila programom.

- Narod zna da nemate šta da ponudite. Iz politike ću otići sam kada donesem tu odluku, a pre toga ću pomoći mojim prijateljima koji će Srbiju voditi sigurnim putem da pobede na još jednim izborima. I onda za mene više neće biti učešća u političkim igrama. Morate da znate kada vam je vreme. Nikada ne bih radio ovo što rade fudbaleri, pa odu u Saudijsku Arabiju. Ali ovi pobediti neće, već samo oni koji zasluže podršku naroda Srbije - dodaje Vučić.

On ističe da je siguran da rejting neće pasti na 26 odsto, pošto je ranije govorio da će dati ostavku ako podrška padne ispod tog broja.

- Neće se tako nešto desiti, pogledao sam najnovija istraživanja. To će zavisiti od moje odluke i procene, kada ne bude bilo opasnosti za Srbiju. Kada ljudi znaju da ih vodi sigurna ruka, da neko brine o njima, to je moj posao. To ću nastaviti da radim još četiri godine, onda neko drugi dolazi na moje mesto, i ja ću mu rado prepustiti mesto - zaključio je predsednik Vučić.