MINISTAR ODBRANE O SITUACIJI NA KiM: Srpski narod spreman da ide do kraja, bori se za preživljavanje

Srbi na Kosovu i Metohiji su spremni da idu do kraja i po cenu sopstvenog života, a ko to ne razume, ne razume šta je Kosovo i koja je trenutna situacija, rekao je danas potpredsednik Vlade Srbije i ministar odbrane Miloš Vučević za Novo vikend jutro Jovane Jeremić na TV PINK, i poručio da niko ne treba da isprobava spremnost Vojske Srbije da zaštiti teritorijalni integritet države i srpski narod od proterivanja.

Vučević je rekao da je nedelja iza nas bila teška, pre svega ponedeljak, kada je za malo izbegnuta potpuna tragedija, kada je Dragiša Galjak umalo mogao da izgubi život, a i drugi, što bi, podvlači, vodilo u katastrofu sve nas.

- To je scenario koji Aljbin Kurti priželjkuje - sukob Srbije sa NATO, da nastavi okupaciju celog Kosova, pre svega severa - podvukao je on.

Vučević je kazao da nije optimista, ali da je dobro da se razgovara.

Ukazao je da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić imao veliki broj aktivnosti i susreta u Moldaviji na samitu Evropske političke zajednice.

- To je bila dobra prilika da se čuje glas Srbije, naši argumenti kako treba da idemo u deeskalaciju na terenu. Dolaze sada izaslanik EU za dijalog Miroslav Lajčak i izaslanik za Zapadni Balkan SAD Gabrijel Eskobar, nakon čega ćemo moći da kažemo nešto više. Nakon toga nas čeka razgovor sa Srbima na KiM. Videćemo kako Lajčak i Eskobar vide izlaz. Ali ne verujem da će Kurti biti spreman da povuče ili smanji broj policajaca i specijalaca na severu - objasnio je on.

Naglasio je da su Srbi na Kosovu veoma uznemireni, zabrinuti i, kako smatra, spremni da idu do kraja.

- Ti ljudi nemaju više ni milimetar prostora, nemaju gde da idu, nemaju čime da se bave drugim osim borbom za puko preživljavanje, da čuvaju vekovna ognjišta. To je surova realnost, koju moramo da razumemo i moramo naći put kako da na miran način zaštitimo njihova osnovna prava. Krivo mi je što nevladine organizacije u centralnoj Srbiji, koje se uvek jave za brojna pitanja, sada ćute kao zaliveni. Očigledno jedino Srbi na KiM nemaju pravo na osnovna prava, na slobodu i život, samo za njih ne važe ljudska prava - rekao je Vučević.

Istakao je da Srbi nisu jedinstveni i da to koriste oni koji nisu dobronamerni.

Kazao je da je dobro kako su reagovali američki državni sekretar Entoni Blinken i ambasador SAD u Prištini Džefri Hovenijer, ali upozorava da to ne znači da će Vašington promeniti svoju stratešku poziciju prema Kosovu.

Istovremeno smatra da ima prostora da pritisak na Kurtija može biti snažniji.

Na pitanje da li neka druga država iz Kvinte podržava Kosovo, rekao je da svakako dobijaju podršku.

- Dobijaju naoružanje iz Turske i to ozbiljno naoružanje. Po prvi put ofanzivno naoružanje, koje može da predstavlja opasnost po našu državu. Ali mi imamo odgovor na to. Rade na formiranju vojske Kosova. To se dešava na terenu dok se mi bavimo nekakvim skupovima. Oni se naoružavaju i spremaju da nam počiste narod sa KiM - upozorio je Vučević.

Rekao je da je Vojska Srbije obučena i opremljena, a svakako i motivisana da izvrši svaku naredbu vrhovnog komandanta i da zaštiti teritorijalni, kopneni i vazdušni suverenitet države.

- Bolje da niko to ne isprobava, kako za njih, tako i za nas da niko ne strada. Bolje da ne idemo u prikaz kako bi to izgledalo. Nadam se da su oni koji posreduju u tim razgovorima svesni toga i da će doprineti da Priština spusti svoj gard i vrati se za pregovarački sto - naglasio je on.

Vučević je rekao da je jedina politika Kurtija sukob sa Srbima.

- Kada je on govorio o smirivanju situacije, kada je pričao o dobrim odnosima sa Srbima. On samo priča da će ih neko napasti, da će osloboditi celu teritoriju, izvršiti okupaciju severa. To mu je jedina politika. Imamo posla sa iracionalnom osobom - uveren je on.

Pozvao je građane na jedinstvo, dodajući da to ne znači da ne postoje različita mišljenja i stavovi, ali kao politički odgovoran zreo narod neophodno je da čuvamo svoju državu i prepoznamo momente kada neko pokušava da uruši našu državu.

- Sada je ozbiljan udar na nas - rekao je Vučević.

Rekao je i da je Kurti je životno zainteresovan da Vučić ne vodi Srbiju, jer se nada da sa drugima mogao da ostvari potpuni suverenitet.

Kada je reč o protestima rekao je da se to sve radi u momentu kada postoji najveći udar na Srbe na Kosovu, na Srbiju, kada se zadaje poslednji udarac da se očiste Srbi sa severa Kosova.

- Nekoga baš briga šta se tamo radi, reda radi ih spomenu da im je žao, a ništa konkretno po pitanju zaštite Srba na KiM ne nude. Šta bi ponudili osim da se mire sa Albancima, ali Kurti ne želi da se miri, osim da ih priznamo i da malo preostalih Srba ode. Kurti je najsnažniji podržavalac protesta - naglasio je on.

Vučević je naglasio da neće biti nikakvog Majdana u Beogradu, ni krvi na ulicama, a tako ni prelazne vlade bez izbora.

