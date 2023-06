Ministar odbrane i predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević gostovao je za Novo vikend jutro Jovane Jeremić na TV PINK, gde je istakao da ne vidi suštinsku borbu na protestima pod nazivom “Protiv nasilja”.

Šta god da se desi na tom skupu kriv je Aleksandar Vučić

-Taj protest protiv nasilja je samo u zvaničnom nasilju, a nigde ne vidim suštinsku borbu. Juče je bilo dosta ljudi na skupu, nešto manje nego na prethodnim. Ono što mene zabrinjava je ko predvodi te proteste i kakve se poruke čuju, kakve parole vidite i kakvi se simboli nose. Ima jedan interesantan momenat, organizatori ne mogu da se obrate svojim učesnicima. Imate lidera opozicije koji su zvanično organizatori, ali ih nikada niste videli na bini, verovatno svesni da bi bili izviždani. Zato se pravi ta fikcija da se neko iz sveta umetnosti ili društvenih sfera pojavljuje, da to nije politički skup, iako jeste. Nisam video nijedan predlog šta da se uradi po pitanju bezbednosti dece u školama, to su čisti politički zahtevi, smena predsednika Srbije da ubijemo predsednika ako može, kao što smo videli juče, da Vlada ode i da se nova izabere bez izbora, da se zabrane televizije koje im nisu politički podobne. Još jedan interesantan momenat, šta god da se desi na tom skupu ili je Aleksandar Vučić, koji je uvek kriv, a onda kada se desi nasilje na njihovom protestu onda je kriv opet Vučić. Je l’ su juče ti fini, kulturni ljudi, bacili kesu sa izmetom na zgradu predsedništva, koje predstavlja ne samo mesto rada čoveka koji je bio izabran, već i naš istorijski legat. Pa je onda i za to kriv Aleksandar Vučić. Tu je i bila i lutka sa Aleksandrom Vučićem koja je obešena, ovo je poziv za borbu protiv nasilja. Kada se pojavi ova scena onda kažu da je ovo provokacija Vučića. Pa što je niste sklonili? Imate tamo 300,400 redara. Kako vam ide kao prva u vašim kvazi litijama?

Ko da se bori protiv nasilja- Dragan Bjelogrlić koji je tukao Gagu Antonijevića?

On je naglasio da Aleksandar Vučić nikada nije građane koji su bili tamo, nazivao hijenama i lešinarima, već je to govorio o političarima.

-Oni su se kao najgore hijene koje se otimaju da rastrgnu svaki plen, da se dokopaju svake vlasti. Oni ne vide kako drugačije da dođu do vlasti. Što se tiče SNS i našeg poslaničkog kluba, koji je najveći, mi dajemo podršku predsedniku Srbije da nikada i nikome ne da mandat za sastavljanje prelazne Vlade. Mi molimo predsednika Srbije da istraje s tim stavom da nema sastavljanje Vlade bez izbora. Video sam sve govore, svaka čast svim tim glumcima, ali dozvolite imamo prava da im politčki govorimo pošto se oni bave politikom. Niko ne osporava da su Dragan Bjelogrlić i Nikola Kojo vrhunski glumci, to nije tema. Ne možete da kažete da ne smemo politički da vam odgovorimo kada se vi bavite politikom, jer učestvujete u političkim scenama. Ko da se bori protiv nasilja? Dragan Bjelogrlić koji je tukao Gagu Antonijevića? Dragan Đilas koji je prebio celu tazbinu u njihovoj kući? Hoće Ćuta, Zelenović? Vi hoćete da dođete na vlast, kakva borba protiv nasilja. Vi hoćete da srušite državu. Kakav žal i borba za decu. Ceca Bojković, jedna od najboljih srpskih glumica, nikada joj nije smetao Vučić kada joj je muž bio ambasador u Finskoj. I dočekali su istog tog Aleksandra Vučića i nisu imali problem s njim. Tada nije bilo nikakvog gađenja i apsolutnog zla.

Ministar je kazao da je suština protesta da se vrši kriminalizacija, dehumanizacija i delegitimizacija predsednika i to su agende njihovog delovanja.

-Vi možete da uradite bilo šta Aleksandru Vučiću ili nekom iz SNS, jer su to ljudi koji su zlo, nemaju nikakva prava. Imate i delegitimizaciju da neko osporava da je dva puta pobedio na izborima, ubedljivo čisto pobeđivao, bez bilo kakve dileme. E, sad se nas skupi 20, 30 hiljada, da ne licitiram, i zamene sve ostale birače. Ne znam da je Aleksandar Vučić superheroj, nikada nisam čuo da ga neko tako oslovljava, ali mogu da kažem da je državnik kog Srbija dugo nije imala. Nemam ni milimetar i sekund sumnje da su ovo politički protesti, niko ne vređa građane koji se tamo okupljaju, a političari koji su tamo su politički lešinari i hijene. Ko predlaže ministre za prelaznu vladu? Stranke i koalicije izlaze na izbore, građani glasaju, ko ima većinu u Skupštini predlaže mandatara. A ko bi formirao prelaznu Vladu, ko bi bio ta adresa s kojom se razgovara? Kakva je to lakrdija sa politikom, narodom, državom? Sve ovo rade u momentu kada je najveći udar na Srbe na KiM, kada se zadaje poslednji udarac. Njihov najkonkretniji zahtev je da Vučić ode i da im damo Vladu. Kako bi oni pomogli danas Srbima na KiM? Oni nemaju želju da se s nama mire, Kurti nema tu nameru. Kurti je najsnažniji navijač ovih protseta. Gledajte kako zagrebački mediji prenose proteste, što bi rekli s ushićenjem. Verovatno se naslađaju tim našim nesrećama i zabludama.

Vučić i Kurti su u najvećem političkom sukobu, zato što i jedan i drugi brane interese onog što vide kao svoju državu i narod, reči su šefa SNS.

-Govorim ovako zbog Kurtija, jer ne vidim da on ima državu. Kurti je životno zainteresovan da Vučić ne vodi Srbiju, jer kad bi je vodili oni koji su 2012. on bi mogao da zaokruži nezavisnost. Što se tiče rijalitija. Ja sam gledao samo jedan, prvi Veliki brat, na b92, Dragan Đilas nam je podario to u Srbiji, koja se tada otvarala ka Evropi. Kada sam video da se to nije za mene nisam to više gledao. Ali nakon tog ciklusa su se dešavale neke druge stvari koje su se ticale bezbednosti. I tada to niko nije osuđivao, od ubistva Ksenije Pajčin i posle samoubistva Kapisode, koji je bio treće plasirani u tom rijalitiju. A tad to nije bio femicid i nisu se setili da Srbija treba da se bori protiv nasilja? A onaj drugi učesnik, Antal Skendžić da ne pogrešim, iz Zrenjanina, je ubio svoju majku. A kada je izdržao kaznu od 10 godina, onda je prebio svoju babu. A tada niste rekli nijednu reč? Naši protesti, kada je SNS bio opozicija 2011. godine, osmišljeni sa zahtevom za vanredne izbore. U Novom Sadu kada je u najvećem požaru sedam mladih poginulo u Kontrastu mesec dana pred izbore, niko nije napravio nijedan skup protiv vlasti- rekao je Vučević i dodao:

-Svestan sam pokvarenosti jer se pravi po ko zna koji put da se nešto krije. Policija je svoj posao uradila odlično. Kada su bile poplave 2014. tada smo navodno krili broj poginulih, pa smo onda ucenjeni od strane Evrope da moramo da primimo azilante, da ćemo uvesti sankcije Rusiji, ni to se neće desiti. Nikad se nećeš povući s mesta stranke, pa se čovek sam povuče i i dalje je deo našeg tima. Verovatno sam zaboravio još desetine ovakvih idiotskih primera da se ko zna šta urađeno da se sakrije nešto. Reći ću nešto, verujem da postoji apsolutno zlo, kao i apsolutno dobro. Neke stvari ne možete da objasnite kroz nauku. To ne možete drugačije objasniti. Apsolutna istina je da svako od nas stane ispred ogledala i kaže šta je uradio u odnosu sa svojom prodoicom, decom, koliko je dobar prijatelj. Nek svako pronađe u sebi istinu, a ne da nam bude lakše da uvek tražimo krivca da umirimo svoju savest. A ko je kriv, pa Aleksandar Vučić! Šta god se desi, nikada nećemo poći od sebe. Država je takva kakvi smo mi. Ja sam neko ko ne podržava rijalitije, ali šta ćemo sa Jutjuberima koji su neuporedivo interesantniji za te generacije. Šta ćemo s ovim kanalima komunikacije, kakve se tu poruke čuju? Što ne kažete da su naša deca više na društvenim mrežama nego na TV? Umesto da su nas tragedije ujedinile, da smo svi zaćutali i odali poštu, razmislili šta i kako dalje, traži se nečija glava da bi se umirila sopstvena odgovornost. Ovi spolja, divni prijatelji, čeakju da se urušavamo da završe priču oko Kosova. Video sam uče jedan od transparenata da se ne ulaže u policiju nego u škole. Pa koliko se škola otvorilo od 2012. do danas. Da ne ulažemo u policiju onda biste rekli da nemamo policiju kada se desi nešto. Pa, šta hoćete? Koje priče vam odgovaraju?

Vučević je istakao da opozicija ima jedan snažni imenitelj a to je “snažan antisrpski narativ, ne valja srpska himna, zastava, briga ih za pruge, puteve, a samo je briga za nas bitna jer smo elita.”

