UŽIVO NA TV PINK i PINK.RS! VUČIĆ: Svaki dan primim preko 200 direktnih pretnji smrću na moj račun! (FOTO+VIDEO)

Danas se obeležava Dan Ministarstva unutrašnjih poslova i Dan policije, a na manifestaciji ovim povodom prisustvuje i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Vučić je, obraćajući se okupljenim pripadnicima MUP-a rekao da je veoma ponosan na posao koji obavlja srpska policija. Rekao je da je dobro da ljudi vide šta su sve za Srbiju uradili pripadnici MUP-a.

- Uz najmoderniju opremu, kao što će recimo biti najmodernije opremljena helikopterska jedinica, uskoro dobijamo i drugi ruski "kamov" za borbu protiv požara. To će spasiti sasvim sigurno i živote i imovinu. Naša policija uz svu opremu, najvažnije je da imamo najbolje ljude. Ovde ste videli žene i muškarce koji su u potpunosti posvećeni svom poslu. Spremni da se bore i sa organizovanim kriminalom i korupcijom, i uvek su spremni da pomognu građanima - rekao je Vučić.

Kako kaže, ovo su ljudi na koje se najviše oslanjamo, koje pogledom tražimo, ponekad i pozivima i oni, dodaje, moraju da budu prvi koji će da nam pomognu.

- Ministar Gašić je izuzetan domaćin. Sve funkcioniše kao švajcarski sat, verujem da ćemo i dalje da napredujemo po tom pitanju, kao i da će uskoro policija imati još bolji životni standard - rekao je Vučić.

Vučić je rekao da ljudi koji rade u policiji žele bolji život, ali oni su vrhunski profesionalci i na prvom mestu moraju da obezbede sigurnost za sve ljude.

- Verujem da ovi ljudi vide ogroman trud države, i osetiće kroz povećanje primanja i plata dodatne pogodnosti. Takođe moraju biti dobro obezbeđeni i opremnjeni - rekao je Vučić.

Predsednik je, govoreći o obešenoj lutki sa njegovim likom, koja je nošena na protestima opozicije, Vučić kaže sledeće:

- Sit sam tih laži da je to doneo neko sa strane. Imali su vešala svih ovih godina, sada su doneli kako neko završi na vešalima. Moj posao je da takve svinjarije trpim. Ja sam predsednik republike, i moj posao je da čak i pretnje smrću trpim. Ne znam da li se to goni eks oficio. Što se mene tiče to rade svaki dan. Dnevno ima više od 200 pretnji smrću upućenih meni. Kada ste predsednik onda morate da naučite da to trpite - rekao je Vučić.

Vučić dodaje da država preduzima konkretne korake, i da je akcija oduzimanja oružja najbolja u istoriji srpske policije.

- Videćemo da li će za dva ili tri dana biti produžen rok. Uskoro će u Skupštini biti predstavljen predlog izmena zakona kojim ćemo pooštriti kazne za nelegalno nošenje oružja. Neko mi je rekao da ne ubija oružje, već nečija glava. To mi je rekao i senator Marfi. Ali kada imate takvu glavu, pa imate samo nož, ipak ne možete da počinite masakr. Do sada je prikupljeno 2.300.000 metaka. Tako da je to ono što je važno - rekao je predsednik.

Vučić kaže da je video mnogo manipulacija, i ističe da nikada nije ljude zvao lešinarima, već političare.

- Laž jedna sustiže drugu laž. Kao da smo protestovali zbog Ivanče, što nije tačno, ili da sam ja bio u rijalitiju. Pa kažu neko je gledao rijaliti pa je ubijao. Čekajte ljudi iz vašeg rijalitija su izašle ubice. Bolje da ne govorim šta mislim, pokušavam da se naučim da se suzdržim od suvišnih komentara. Ja sam otvoren za razgovore. Znam da oni to ne žele, nadaju se u čudo i da će preuzeti vlast na silu, što se neće dogoditi. Svaki dan su im otvorena vrata, na koju god temu hoće da odgovaraju - ističe Vučić.

Predsednik kaže i da je ponosan na činjenicu da i kada se zauzimaju međunarodni putevi, policija i država ne pokazuju silu.

- Uvek gledamo da do poslednjeg trenutka izbegnemo primenu sile. Želimo da pokažemo da smo različiti od onih koji nam često drže predavanja, a ubiju Boga u demonstrantima. I da se vratim na pitanje, ta lutka obešenog predsednika Srbije mislim da najbolje potvrđuje diktatorsku prirodu vlasti u Srbiji - dodaje Vučić.

Manifestacija je počela intonacijom državne himne, nakon čega su predsednik Vučić i ministar unutrašnjih poslova Bratislav Gašić primili raport, a zatim pozdravili pripadnike policije.

Predsednik Vučić se potom pozdravio sa pripadnicima policije i MUP koji su stajali u stroju.

- Devojke barabar sa momcima. Nije to pitanje ravnopravnosti, imaju mnogo više energije. Srećan rad vam želim svima - rekao je Vučić tokom razgovora sa pripadnicama i pripadnicima MUP.

On ističe da je važno da ljudi zavole uniformu, i da su mnogi zaboravili koliko je to značajno - bilo da je u pitanju policija, ili vojska.

- Još nam fale jedan ili dva helikoptera da imamo punu eskadrilu. Onda niko u Evropi neće imati takve helikopterske snage u policiji. Jel vam treba "Puma" - pitao je Vučić, i kroz smeh dobio potvrdan odgovor od prisutnih.

U razgovoru sa pripadnicima Sektora za vanredne situacije, Vučić je obavešten da će uskoro taj važan sektor dobiti 30 novih vozila.

Vučić je posebno zadovoljan činjenicom da pripadnici policije duže domaću opremu - od oružja, preku uniformi do obuće.

- Gledaćemo da nabavimo još koji "145". Njime sam više leteo i više sam ga koristio. I kada smo helikopterom išli van zemlje, uvek smo ga koristili. Nabavićemo ih još - rekao je predsednik u razgovoru sa pripadnicima Helikopterske jedinice.

Vučić i Gašić su zatim pregledali i vozni park sa posebnim vozilima, koja su namenjena za državni vrh i strane državnike. Među tim mašinama mesto je našao i jedan stari "tristać".

Predsednik je zatim posetio novi Komandno-operativni centar MUP, u kom pripadnici policije imaju pristup nadzornim kamerama koje su postavljene širom grada.

Mladi kadeti, koji se nalaze u svojim policijskim upravama širom Srbije, položili su svečanu zakletvu putem video linka, nakon čega se obratio Vučić.

Predsednik se obratio prisutnim pripadnicima MUP-a - Hvala vam na gostoprimstvu. Divno izgleda komandi centar, a ja želim posebno da čestitam ovim mladim ljudima. To je težak, ali odgovoran i častan posao. I koliko god građani nalaze zamerke policiji, mi uvek zavisimo od policije, zovemo ih kada nam trebaju, i volimo da vidimo svuda policiju. Samo sa vama se osećamo sigurnije i bezbednije, hvala na uloženom trudu i energiji. Vaša odgovornost mora da bude veća od ostalih. Pokušaćemo da vam omogućimo da imate nešto viši standard. Hvala vašim roditeljima i porodicama, mnogo uspeha vam želim. Živela Srbija!

Nakon obraćanja prikazan je film o istoriji srpske policije.U filmu je poseban naglasak stavljen na žrtvu koju su pripadnici MUP podneli tokom ratova devedesetih godina, nakon čega je predsednik sa ministrom Gašićem obišao policijski konvoj, a najveću pažnju privukli su "Zastava Tervo" i "UAZ Patriot".

Dan Ministarstva unutrašnjih poslova i Dan policije obeležava se nizom manifestacija, koje za cilj imaju približavanje rada policije građanima i predstavljanje rezultata i uslova rada policijskih službenika, najavljeno je prethodno iz MUP-a.

U okviru ovog događaja, navodi se u saopštenju, biće predstavljen novi Komandno-operativni centar Ministarstva unutrašnjih poslova i dodeljena priznanja najuspešnijim pripadnicima Ministarstva.

Ministar unutrašnjih poslova Bratislav Gašić, prethodno je, u pratnji najvišeg rukovodstva Ministarstva, položio venac na spomen - obeležje u Ulici omladinskih brigada u Beogradu u znak sećanja na pripadnike policije koji su dali život čuvajući bezbednost građana svoje zemlje.

Istovremeno, visoki predstavnici Ministarstva položili su vence na više lokacija u glavnom gradu.

Državni sekretar dr Željko Brkić i pomoćnik direktora policije, načelnik Policijske uprave za grad Beograd Veselin Milić, u pratnji komandanta Žandarmerije, Dejana Lukovića i komandanta Specijalne antiterorističke jedinice, Spasoja Vulevića, položili su venac na spomen – obeležje na Čukur česmi.

Venac na spomen – ploču prvom ministru policije, vojvodi Jakovu Nenadoviću, u Ulici kneza Miloša, položio je državni sekretar dr Danilo Stevandić. Takođe, na Novom groblju položen je venac na spomenik žandarmu Ivku Prokiću.

