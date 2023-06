VUČIĆ O VEŠALIMA NA PROTESTU OPOZICIJE: Moj posao je da čak i pretnje smrću trpim

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić govoreći o obešenoj lutki sa njegovim likom, koja je nošena na protestima opozicije, kaže da je njegov posao da čak i pretnje smrću trpi.

- Sit sam tih laži da je to doneo neko sa strane. Imali su vešala svih ovih godina, sada su doneli kako neko završi na vešalima. Moj posao je da takve svinjarije, gadosti trpim. Ja sam predsednik Republike, i moj posao je da čak i pretnje smrću trpim. Ne znam da li se to goni eks oficio, po službenoj dužnosti ili ne. Što se mene tiče to rade svaki dan. Dnevno ima više od 200 pretnji smrću upućenih meni. Kada ste predsednik onda morate da naučite da to trpite - rekao je Vučić.

