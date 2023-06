'UBIJTE ME LJUDI, REŠITE TAJ PROBLEM' Vučić opoziciji: Nećete da me uplašite lažima

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić na konferenciji za novinare upitao je zašto na opozicionim medijima nije objavljeno kakve su ubice izašle iz Velikog brata.

- Naime, ono što je za mene važno, ja i kao predsednik ove zemlje, kao neko kome svakoga dana prete ubistvima, pa me na vašoj televiziji zovete negativno rođenim, objavljujete karikature da sam Hitler, iako su moji bili antifašisti. Ali dobro, kada ste predsednik morate da naviknete na to. Što se tiče Bratislava Gašića, reći ću, nikada ne bih dozvolio njegovu smenu. Žele da smene jednog od najboljih od nas, zbog čega? Policija nije mogla da spreči tragediju u Ribnikaru, policija je svoj posao uradila. Ne postoji niko u svetu ko bi optužio svoju policiju i državno rukovodstvo za tako nešto. A da ne govorim o pozivanju na proteste. To će ući u istoriju i anale beščašća. Kao što će u istoriju gluposti ući protesti tokom korone, kada su upadali u Skupštinu, zato što hoćemo da sačuvamo živote - ističe predsednik i dodaje:

- Jesam li ja zaradio novac na tome, jesam li ih doveo u Srbiju? Ili oni koje podržavate i intervjuišete ispred Skupštine. Ti ljudi se nisu pozivali na drugog, oni su ubice. Ubio devojku ni krivu ni dužnu. A onda Milivojević kaže da sam ja igrao sa njom. Zaboravili ste da kažete narodu da je on bio nosilac bronzane medalje u tom rijalitiju. Znate li koliki trud ulaže Bratislav Gašić u policiju. Vidite kako sve ovo izgleda. Zašto da bude smenjen, zato što je to nečiji hir? Ubijte me ljudi, rešite taj problem. Mislite da ćete me uplašiti. Ja sam juče bio u predsedništvu, bio sam van zgrade pola sata. Vi stvarno verujete da svi treba da vas se plaše, da ako opsujete ili lažete da mi treba da se tresemo od straha. Postoje ljudi koji imaju čast i poštenje, i neće dati najgorima u ovoj zemlji da objašnjavaju bilo šta.

pročitajte još VUČIĆ O VEŠALIMA NA PROTESTU OPOZICIJE: Moj posao je da čak i pretnje smrću trpim

Autor: