'PRELAZNE VLADE NEĆE BITI' Vučić: Isuviše volim Srbiju, ne dam da je uništite

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ponovio je danas da opozicija može da zaboravi na prelaznu vladu.

- Što se prelaznih vlada tiče, slobodno mogu da zaustave te maštarije. Prelazne vlade neće biti dok sam ja predsednik Republike, ili dok sam živ. Ili može moj mandat da bude prekinut onako kako je to juče predloženo ispred Skupštine. Dakle, da ponovim, prelazne vlade neće biti. Neće je biti zato što to ne bi bila vlada Srbije, već bi bila vlada interesnih grupa, tajkuna i stranaca. Ova vlada bi za šest meseci uništila Srbiju, sedam ili osam puta brže nego DOS što je to uradio. Ja isuviše volim Srbiju, i možete samo da maštate o prelaznim vladama - rekao je Vučić.

