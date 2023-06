Vesić: Izgradnja obilaznice važna za Beograd, radovi u završnoj fazi

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić izjavio je da je sve spremno da izvođači do 15. juna završe radove na delu obilaznice oko Beograda do Bubanj potoka nakon čega je, kako kaže, potrebno sedam do deset dana da se radovi prime kako bi do kraja juna, kao što je i obećano, taj deo obilaznice bio pušten u saobraćaj.

Vesić je rekao da su radovi u završnoj fazi i da se trenutno oprema tunel “Beli potok” čija je dužina 360 metara

“Na traci na izlazu iz tunela smo već postavili asfalt i počinjemo postavljanje asfalta na drugoj traci”, rekao je Vesić i ponovio da će sve biti gotovo do 15. juna, kada može da počne nadzor.

Vesić je istakao da je obilaznica oko Beograda posebno važna i da će završetkom dela do Bubanj potoka biti gotovo 47 kilometara od ukupno 78 kilometara koliko obilaznica treba da ima kada se bude došlo do Pančeva.

“Ostaje nam da se uradi poslednjih 31 kilometar od Bubanj potoka do Pančeva. To projektujemo i to će biti drumska i železnička obilaznica”, rekao je Vesić i precizirao da će se raditi 31 kilometar drumske i 28,8 kilometara železničke obilaznice, veliki drumsko-železnički most kod Vinče i dva tunela – “Leštane” i “Bubanj potok”.

Na taj način će, istakao je, biti završena obilaznica oko Beograda koja je počela da se gradi 1991. godine.

Vesić je naveo da će, završetkom obilaznice do Bubanj potoka, biti izmešten kompletan tranzitni saobraćaj kroz Beograd što, dodao je, znači da most “Gazelu” više neće morati da koriste automobili i laki kamioni koji idu kroz Beograd.

“Rasteretićemo ‘Gazelu’ preko koje dnevno prođe oko 130.000 automobila i omogućiti bolji komfor ljudima jer više neće ulaziti u Beograd već će obilaznicom moći da idu prema Nišu iz pravca Šida ili Novog Sada, a sa druge strane biće manje zagađenja”, rekao je Vesić.

Istakao je da je izgradnja obilaznice velika stvar za Beograd i velika pobeda za predsednika Srbije Aleksandra Vučića čija je politika izgradnja saobraćajne i komunalne infrastrukture i da svaki deo naše zemlje bude povezan kako bi gradjani lakše mogli da putuju iz jednog mesta u drugo što, dodao je, ujedno omogućava više investicija i bolji razvoj turizma.

Autor: