MINISTAR VUČEVIĆ IZRIČIT: Politika predsednika Vučića je slobodarska, ako se neko usprotivi političkom silovanju onda je on legitimna meta

Oni nesreću vide kao pogonsko gorivo, kao alate u njihovim rukama. Nije problem da kritikuju, da kažu da se ide na izbore, ali da vi hoćete da preuzmete vlast mimo izbora, da tražite prelazne Vlade. Mislim da je to najjednostavnije objašnjenje onoga što nam se dešava, izjavio je ministar odbrane i potpredsednik Vlade Miloš Vučević na Hepi televiziji.

Srbija nije više država koja je bila u martu 2004.

Vučević je naglasio da je vojska Srbije u najvišem stepenu borbene gotovosti, jer je još uvek je na snazi odluka predsednika Republike, kao vrhovnog komandanta, imajući u vidu bezbednosne procene.

-Ovo je treći put u osam, devet meseci da je vojska Srbije morala da ima taj nivo bezbednosti u vezi aktivnosti na KiM. Srbija nije više država koja je bila u martu 2004. Danas je politički snažnija i ekonomski jača. Vojska je tu kao najjači štiti koji imamo za naše građane, bez obzira gde žive. Imamo odličnu vojsku- rekao je ministar i dodao da je stabilnost kamen temeljac oporavka i buđenja Srbije.

-Oni koji danas na najgori način zloupotrebljavaju ove tragedije uvek su stabilnost stavljali kao prvu metu. Stabilnost u jednom društvu, porodici, firmi, je osnov za svaki napredak. Kada nemate stabilnu situaciju ne možete da rešavate probleme. To je uslov svih uslova, i nije suprotno demokratiji. Demokratija je konkurencija ideja, mogućnost izbora. Za one koji ne mogu da pobede na izborima stabilnost je projekcija njihovog poraza na izborima. Zato su i protivnici te stabilnosti. Imate i centre moći van države koji ne žele da vide Srbiju kao stabilnu državu, koja misli svojom glavom, da ima rukovodstvo koje obavlja odgovoran posao. Nije to teorija zavere, to je geopolitička realnost. Ko to ne razume, nije za politiku.

Na sramotu cele naše nacije imamo ljude koji politički zloupotrebljavaju te tragedije

-Ne kažem da svi oni koji vide Kosovo kao nezavisnu državu ima onih koji se raduju ovoj našoj nesreći. Ono što danas vidimo ovo nikada nije bilo, bilo je raznih zloupotreba, bilo je za poplave 2014. godine more lažnih informacija. Za koronu su ljudi protestovali i za mere i protiv mera. Kada su mere ukinute bunili su se što su mere ukinute. Čeka se svaki povod i okolnost koja može da bude akcelerator koji može da dovede do destabilizacije. I sve do ovih strašnih događaja na Vračaru i u Smederevu, da na sramotu cele naše nacije imamo ljude koji politički zloupotrebljavaju te tragedije, nesreću porodica stradalih i kao najveći lešinari i hijene to stavljaju u kontekst dolaska na vlast. Oni hoće da dođu na vlast bez izbora, koristeći strah, brigu i bes građana. Oni nesreću vide kao pogonsko gorivo, kao alate u njihovim rukama. Nije problem da kritikuju, da kažu da se ide na izbore, ali da vi hoćete da preuzmete vlast mimo izbora, da tražite prelazne Vlade. Mislim da je to najjednostavnije objašnjenje onoga što nam se dešava.

Neverovatna količina ludačkih tekstova protiv Vučića

Ministar vojni tvrdi da je nekoliko stotina napada bilo na Srbe na Kosovu i Metohiji otkad je Kurti preuzeo Vladu u Prištini.

-Tu je bilo pucanja, kidnapovanja. Ljudi sede na putu, nema sukoba, okupacione šiptarske snage između KFOR-a kidnapuju ovu ljude i prebijaju ih i drže ih u zatočeništvu. Koliko je već Srba na KiM po zatvorima. Gde god Srbi žive baš su tu epicentri kriminala. Neki u Beogradu navijaju da se otupi srpska snaga otpora na KiM. Zamislite da to neko radi u Beogradu. Je l’ vas nije stid da tražite vlast bez izbora? Kakav tiranin, vi nosite njegove lutke kako je obešen. Svaki dan na stotine tvitova, natipisa, da je lud, da je tiranin, da je zlikova, da je Putin. Nisam bio svestan količine tih vesti do trenutka kad sam zahvaljujući predsedniku Republike izabran za predsednika SNS. To je neverovatna količina ludačkih tekstova protiv Vučića. Da li je moguće da se tokom dana toliko tekstova uradi. To nije pitanje dodvoravanja, to nije normalna količina napada. I niko, baš niko, ne može da me ubedi da to nije psihološki rat da destabilizujete jednog čoveka. Tu se radi dehumanizacija, delegitimizacija i dekriminalizacija. On je greška pri rođenju- zamislite te opskurne stvari koje su izgovarali. I oni nam pričaju da se bore protiv tiranije. Verujem da je narod u apsolutnoj većini svestan svega ovoga. Mi jesmo deo jedne šire zajednice, ali imamo pravo na našu politiku i stav. Kakva je to demokratija kadfa nam namećete da mi moramo da mi mislimo ono što vi smatrate da je prihvatljivo. Verujem u ovu politiku koju personifikuje Aleksandar Vučić, koja je slobodarska politika.

Verovatno žale što nemaju Goli otok da nas sve jednom tamo pošalju

Vučević je prokomentarisao i situaciju u regionu, reagujući na natpise iz novina i medijima u Hrvatskoj.

-Je l’ vi imate u srpskim medijima tekstove o Plenkoviću, ušli ste u NATO pakt, šta se bavite nama. Ako se neko usprotivi političkom silovanju onda je on legitimna meta medijskog linča. Ako se Raša Radovanović učlani u SNS, on je legitimna meta. Nele Karajlić, svaka mu čast. Rekao sam “Majstore svaka ti čast, jer si rekao ono što je na duši i srcu građana Srbije”. Čovek je linčovan. Da ga ubiju medijski jer je rekao da ne vidi vezu između tragedije u “Vladislav Ribnikaru” i politike. Nije umanjio nesreću. Ukinuli smo sve rijalitije, a šta ćemo sa jutjuberima. Da ukinu Hepi i Pink jer im ne odgovara politički program, a kažu da su N1 i Nova najgledaniji mediji. Ta viša civilizacija je rekla da je vladika Nikolaj, koji je bio u logoru Dahau, da je nacista i fašista. I to kažu u prestonici Srbije. Neki novi Gestapo se pravi, verovatno žale što nemaju Goli otok da nas sve jednom tamo pošalju. Pajtić kaže da jedno 100,200 da ide u zatvor, da osete malo ćelije, a onda da organizuju izbore.

Nije stranka moja privatna prćija, među nama jednakima je i Aleksandar Vučić

Nakon što je postao novi predsednik Srpske napredne stranke, Vučević je naveo da redovno ide u SNS, ali da “nije bitna kancelarija nego komunikacija sa ljudima”.

-Spremam jedan obilazak sa predsednikom izvršnog odbora i ljudima iz stranke. Zakazao sam za 23. jun sednicu odbora. Nije stranka moja privatna prćija. Među nama jednakima je i Aleksandar Vučić. Krajem juna bih krenuo da obilazim opštinske odbore, krenuo bih od juga ka severu zemlje, i da uzmemo ulogu u formiranju Pokreta za narod i državu. To je slobodarski pokret koji vidi Srbiju kao slobodnu državu. Mi ćemo tu pratiti predsednika Republike i podržati njegovo formiranje. Mi već “apliciramo” za članstvo da budemo osnivači tog pokreta zajedno sa predsednikom države. Tu će biti i ljudi koji ne žele da budu u strankama, različita udruženja građana, privredncii, ljudi koji su pokazali svoje rodoljublje. Stranka SNS će biti glavni motor tog pokreta, ali on će morati da bude širi.

