Vesić: Suština raditi i lokalne, ne samo autoputeve, a u zapadnoj Srbiji se zaista mnogo gradi

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić danas je, tokom posete ivanjičkom i požeškom kraju, obišao i radove na rekonstrukciji puta Požega - Kosjerić i istakao da se u tom delu Srbije radi mnogo projekata, jer je osim autoputa, važno izgraditi i one manje, lokalne puteve koji će omogućiti bolju povezanost ljudi i lakši pristup "Milošu Velikom".

"Drago mi je što se u ovom kraju ne rade samo autoputevi, koji svakako jesu žila kucavica i omogućavaju da se svi delovi Srbije brže i kvalitetnije povežu, već radimo i lokalne puteve, koji su takođe vrlo važni. Obnova puta Požega - Kosjerić je primer da ulažemo u takve puteve koji treba da povežu različite opštine kako bi olakšli i poboljšali život ljudima", rekao je Vesić.

Napomenuo je da je ovaj put, dužine skoro 22 kilometara, vrlo zahtevan. Vrednost radova je oko 1,9 milijardi dinara, izvodi ih turska kompanija "Ekpet", a biće završeni na jesen sledeće godine.

"Mnogo je građevinskih radova koji moraju da se obave, zahtevan je put, ali sam siguuran da će, kada bude završen, ljudi u ovom delu Srbije razumeti koliko je važno da se putevi rade dobro i kvalitetno", rekao je ministar.

Podsetio je da su u tom delu zemlje u toku radovi na izgradnji autoputa, od Preljine do Požege, koji bi prema rečima kineskih izvođača, trebalo da bude završen do kraja godine.

Vesić je ukazao da postoji mnogo geoloških problema u tunelu Munjino brdo.

"Kada se završi autoput do Požege, već je ugovoren nastavak, deo do Duge poljane, koji će se raditi u 10 etapa, a kada počnemo, počinjemo istovremeno prvu i desetu, drugu i devetu etapu... važno je da se povežu Arilje, Ivanjica i druga mesta na autoput", kazao je ministar.

Dodao je da se radi na projektu autoputa Požega - Kotroman, gradi se obilaznica oko Užica, a u toku je rešavanje pitanja finansiranja za tunel Kadinjača.

"Suština je ne graditi samo autoputeve, već i one manje, lokalne. Kada budemo gradili autoput prema Crnoj Gori, radićemo i put prema Prijepolju, kako bi i svi koji tamo žive mogli da se povežu na autoput", rekao je Vesić.

Takođe je istakao i da zapadnu Srbiju, čeka još jedan veliki projekat, pored završetka Moravskog koridora, čiji će deo od Adrana do Preljine biti završen do kraja 2024.godine, a to je gradnja brze saobraćajnice Novi Pazar - Kraljevo.

"Projektujemo taj put, koji će imati i od Raške prema Kosovskoj Mitrovici, da sever Kosova povežemo brzom saobraćajnicom. U ovom delu Srbije zaista se puno radi", konstatovao je ministar Vesić.

On je zahvalio turskoj kompaniji "Ekpet" koja izvodi radove, navodeći da je Turska prijateljska zemlja koja podržava Srbiju, jer i sama vodi samostalnu i nezavidnu politiku.

"Srećni smo što turske kompanije rade u Srbiji, sa njima nemamo nijedan problem, oni poštuju naše građane, zemlju, tokom poplava su pomagali, kao da je ovo njihova zemlja... Sve više turskih kompanija dolazi, to znači da Srbija postaje dobro tržište, koje tako prepoznaju i turske firme", rekao je ministar Vesić, i zahvalio ambasadoru Turske u Beogradu Hamiju Aksoju.