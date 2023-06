Dodik: Britanska obaveštajna služba koristi tragedije da destabilizuje Srbiju

Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je danas da je jasno da se stradanje dece i građana u dve nezapamćene tragedije u Srbiji zloupotrebljava i koristi za eliminisanje vlasti predsednika Aleksandra Vučića, koji istrajava sve ovo vreme na srpskom stanovištu koje, nažalost, uvek povlači i silne rizike i lične žrtve.

"Iza ovoga što se dešava u Srbiji stoji britanska obaveštajna služba, koja pokušava da iskoristi velike tragedije u Osnovnoj školi 'Vladislav Ribnikar' i Mladenovcu kako bi eliminisali Vučića i njegovu vlast", napisao je Dodik na Tviteru.

On je objavio i intervju za agenciju Srna u kojem je naveo da dešavanja u Srbiji liče na ono što je Republika Srpska prošla u bliskoj prošlosti kada je još nerazjašnjena smrt mladića Davida Dragičevića iz Banjaluke zloupotrebljavana duži period za obračun sa vlasti u Srpskoj.

"Mi smo prošli nešto slično sa grupom “Pravda za Davida” iza koje je stajala opozicija u Republici Srpskoj i britanska obaveštajna služba. Ta služba je očigledno umešana i u ove nemile događaje poslednjih dana u Srbiji, proizvodeći dezinformacije i strah i praveći društveni ambijent u kome preovlađuje ekstremističko ponašanje protiv aktuelne vlasti", rekao je Dodik.

On je dodao da je uveren da su inspiratori i proizvođači i ovog nereda u Srbiji Britanci, odnosno njihove tajne službe sa svojim saradnicima iz Srbije.

"Oni su u slučaju 'Pravda za Davida' kod nas, jer britanske službe rade to bezočno, išli tako daleko, da je slučaj nesrećnog mladića došao do pravosuđa BiH, s ciljem da na mene prebace odgovornost i optuže me za navodno saučesništvo u ovom tragičnom događaju. Kada su otkriveni, pobegli su iz Srpske, uz pomoć domaćih saradnika i tako izbegli hapšenje", istakao je predsednik RS, napominjući da je uveren da je u Srbiji na sceni isti scenario.

Kako je naveo, protesti jasno govore šta je njihov cilj, a to je iskorišćavanje tragedija i masovnih ubistava mladih ljudi, da bi posredstvom ulice, protestima, Aleksandar Vučić bio sklonjen sa vlasti. On je ocenio da ove "gnusne zloupotrebe tragedija neće prestati dok se ne uništi strani obaveštajni epicentar u Beogradu".

Dodik je istakao da je monstruozno vršljanje stranih službi po ovim prostorima pokušaj da se na Vučića prebaci odgovornost za tragična dešavanja u školi "Vladislav Ribnikar” i u Mladenovcu.

"Zato sam uveren da su mentori isti, scenario isti i cilj isti – rušenje vlasti i destabilizacija Srbije", rekao je Dodik i upozorio da bilo čiji nedužni život i bilo koja tragedija ne mogu i ne smeju da budu zloupotrebljavane i korišćene kao platforma za politički obračun sa bilo kim.