KURTI UPORNO ODBIJA POSLUŠNOST EVROPI I SAD I NASTAVLJA SA PROVOKACIJAMA! Radun: Dugoročno, to je šansa za Srbiju

Razgovor specijalog izaslanika SAD za Zapadni Balkan Gabrijela Eskobara i specijalnog predstavnika EU za dijalog Beograda i Prištine Miroslava Lajčaka sa kosovskim premijerom Aljbinom Kurtijem juče bio je potpuni fijasko! Iako je evropsko-američki dvojac izneo tri jasna zahteva, Kurti je nastavio sa tvrdim stavom i zacrtanom politikom.

Politički analitičar Branko Radun ocenjuje da je u neku ruku ova situacija dugoročno šansa za Srbiju, imajući u vidu da nakon ponašanja Kurtija SAD znatno menja retoriku i stav prema Albancima po prvi put.

- Deluje da je prilično jasna retorika i Stejt departmenta i evropskih zvaničnika, da se te stvari koje traže moraju rešiti, i to pre svega ZSO. A što se tiče Kurtija i njegovog opiranja, on to radi jer ima podršku u nekim drugim strukturama moći, kako na zapadu tako i u Evropi, koji ga podržavaju jer žele da imaju zapaljivu situaciju na KiM jer tako prisiljavaju Srbiju na neke ustupke. Ali, sada se ipak očekuje odlučnost Amerikanaca koji ne žele sukob ovde jer ne žele da premeštaju fokus sa Ukrajine na Balkan - kaže Radun.

Dodaje da uvek postoji mogućnost ui da smene Kurtija, kao što je već jednom urađeno u vreme Bajdenove administracije, ali tome pak daje manju šansu.

Podsetimo, situacija na Kosovu eskalirala je pre desetak dana kada je kosovska policija upala u zgrade opština na severu Kosova, nakon čega su se u njih "uselili" novi gradonačelnici koji su izabrani na lokalnim izborima na kojima je glasalo tek tri odsto građana. Čak je i međunarodna zajednica ocenila da izbori nisu bili legitimni i pozvala na smirivanje tenzija.

