KURTI IMA ROK DO PETKA DA SREDI SITUACIJU NA KIM: Da li će i taj rok biti fleksibilan? (VIDEO)

Aljbin Kurti dobio je rok do petka da reši situaciju na severu KiM. Sagovornici Pinka se nadaju da taj rok neće biti fleksibilan i ističu značaj razgovora Gabrijela Eskobara sa albanskom opozicijom u Prištini.

Direktor Centra za političku stabilnost Ognjen Karanović je podsetio da je Kurti dobio rok do petka da reši situaciju.

- Gabrijel Eskobar je to najavio još uoči susreta sa predsednikom Srbije da Priština ima rok do petka, ali videćemo da li su ti rokovi fleksibilni, da li to ovaj petak ili možda neki drugi. Zanimljivo je ovo što on kaže - ovo ne bi trebalo posmatrati na personalnom nivou, nego kao obavezu Kosova i Srbije, iako ne znamo koje to obaveze Srbija nije ispunila - istakao je Jorgić.

Kako je napomenuo, Eskobar je rekao da je to u skladu sa međunarodnim javnim pravom u skladu sa kojim su se prištinske privremene institucije obavezale i da tu više nema odstupanja.

- Oni traže deeskalciju situacije na severu KiM, to od Srbije ne mogu ni da traže, jer Srbija to i nije izazvala. Traže povlačenje specijalnih snaga sa severa, o čemu ne bi ni trebalo da se razgovara - istakao je Karanović

Direktor Borbe Andrija Jorgić je ukazao da Eskobar posle dužeg vremena vođen razgovor sa albanskom opozicijom u Prištini.

- Od njih nije mogao da čuje ništa što se tiče ZSO, oni su jedinstveni po pitanju nezavisnog Kosova, ali kada su u pitanju odnosi sa SAD, oni ne dozvoljavaju da to bilo ko ugrožava, pa i Kurti - istakao je Jorgić.

Prema njegovim rečima, odgovor Srba na ono što se dešava je fantastičan i ne treba da dozvoliti da nas isprovociraju.

