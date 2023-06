ODRŽAN NAUČNO - STRUČNI SKUP U SRPSKOJ AKADEMIJI NAUKA I UMETNOSTI! Krkobabić i Knežević: Punom saradnjom do održivih rešenja

„Punom saradnjom do održivih rešenja“, poručio je ministar za brigu o selu Milan Krkobabić na otvaranju naučno - stručnog skupa posvećenog stočarstvu u organizaciji Akademijskog odbora za selo i dodao „Jasno izražena politička volja, optimalna finansijska sredstva i znanje kao ključni resurs su preduslovi za iznalaženje adekvatnih i održivih rešenja za aktuelne izazove - razvojne, privredne i opšte društvene“

Predsednik Srpske akademije nauka i umetnosti, akademik Zoran Knežević istakao je da ovakvi skupovi upravo služe za razmenu mišljenja i iskustava, identifikovanje problema i traženje rešenja i pravih načina za njihovo prevazilaženje. Knežević je ukazao da je uloga Srpske akademije nauka i umetnosti u društvu upravo savetodavna na bazi nauke, a na državi je da te savete koristi u svom praktičnom delovanju.

Skup na temu „Uloga i značaj stočarstva u razvoju agrara, očuvanju sela i obezbeđenju stanovništva hranivima animalnog porekla“ održan je danas u svečanoj sali Srpske akademije nauka i umetnosti, a razmatrani su aktuelni problemi stočarske proizvodnje i plasmana, kao i mogući načini njihovog prevazilaženja.

Predsednik Akademijskog Odbora za selo SANU Dragan Škorić ukazao je na neophodnost državne agrarne politike koja zadruge prepoznaje kao nosioce i integratore proizvođača i prerađivača i još jednom istakao saradnju Ministarstva za brigu o selu i Akademijskog odbora za selo na programu revitalizacije zadrugarstva u Srbiji, kao najbolji način sprege nauke, države i krajnjih korisnika.

Učesnici skupa složili su se da je stočarstvo Srbije na raskrsnici. Sve ono na šta je danas ukazano i sve ono što se predlaže predstavlja samo prvi korak u revitalizaciji ovog najbitnijeg dela agrara. Činjenica da stočarstvo Srbije ima udeo od 28% u ukupnoj poljoprivrednoj proizvodnji, više je nego zabrinjavajuća i daleko od evropskog proseka.

Ilustracija da se pad u stočarstvu intenzivno ubrzava bili su podaci izneti u radu predsednice Zadružnog saveza Vojvodine mr Jelene Nestorov Bizonj, prof.dr Zorice Vasiljević i Jonela Subića iz Instituta za ekonomiku poljoprivrede, koji su istakli da je broj poljoprivrednih gazdinstava sa stočarskom proizvodnjom u Srbiji od 2012. do 2018. godine pao za 41,5%. Takođe, najzastupljenija veličina stada goveda je jedno do dva grla, a svinja tri do devet grla, što svakako nije veličina stada tržišno orijentisane proizvodnje.

„Prepoznavanje ekonomskih benefita udruživanja u zemljama Evrope i Skandinavije obezbeđuje stabilan razvoj u okvirima tržišne privrede i to je model kome treba da težimo. Saradnja umesto konkurencije obezbediće kvalitet“, poručila je Nestorov-Bizonj.

Na skupu su učestvovali i članovi Srpske akademije nauka i umetnosti i resornih Instituta, profesori poljoprivrednih fakulteta i drugi eminentni stručnjaci iz ove oblasti, a prisustvovali su i direktori zadruga.

Autor: