OPOZICIJA VIŠE NE ZNA ŠTA ĆE, PA BI I OVO! IMAJU NOVI ZAHTEV: Zabranite Vučiću da govori (FOTO)

Politički analitičar Cvijetin Milivojević govorio je za N1 o najavljenom obraćanju Aleksandra Vučića.

Milivojević je poručio:

„Šta on ima večeras da govori, on po Ustavu ima osam nadležnosti. Ako treba da čujemo nešto epohalno važno, očekujem da to nešto novo kaže predsednica Vlade Ana Brnabić“.

Dakle, osim što bi deo opozicije da na ulici menja vlast, hteli bi i da se Vučiću zabrani da se kandiduje na izborima jer ne mogu da ga pobede, pojedinci bi sada da predsedniku Srbije zabrane i da govori.

