VAŽNO OBRAĆANJE PREDSEDNIKA SRBIJE! Vučić najavio velika povećanja plata i penzija, novčanu pomoć za decu do 16 godina! (VIDEO)

Predsednik Aleksandar Vučić i premijerka Ana Brnabić večeras su se obratili građanima Srbije. Predsednik Vučić je tom prilikom najavio brojna povećanja plata i penzija, kao i novčanu pomoć za svu decu do 16. godina.

Vučić je odgovarajući na pitanje novinarke istakao da je za njega najvažnije da se ne učestvuje u gonjenju Savkovića.

- Neću ništa da govorim. Za mene je važno da se vidi svo licemerje. Dakle, to je izgledalo tako da je prvi dan, pošto ga je Brnabić pokazala, tog, obešenog Vučića. Onaj, kojeg, i o kom izmišljaju romanse njegovi saradnici... Koji je sa mukom završio osnovnu i srednju školu, Aleksić kaže da očekuje da će taj biti uhapšen. N1 je to obavestio. Onda mere sate, i Balša Božović kaže da je to podmetnuto na protestima... Onda broje sate, gde niko nije uhapšen. Onda kada privedemo čoveka za kog kažu da ne postoji, pa da je UDB dovela čoveka... A onda kada se ispopstavi da je to opozicioni aktivista, i da je priveden, onda su rekli da ono što su tražili više ne važi, pa će da protestuju. Je l' ovo istina ili ne? - kaže Vučić.

Mržnja je glasna, i buka je ogromna, samo što mržnja nikada nije mogla da pobedi ljubav i pravu podršku.

- Molim ljude u Srbiji da ne prelaze granice. Verbalno nasilje ću uvek da osudim, afizičko nasilje nikada nećemo tolerisati. I sada govorimo kako se bore oni borci za toleranciju? Ko god da misli drugačije, biće na stubu srama. I Karajlić i Tipsarević... Tako je moguće da vas pojedini javni radnici, narod nazivaju ovcama... A da ne kažu "izvinite". Onda kažu da je to progon. Prvo biti čovek, izvini se za ovce i goveda, pa ond atraži šta želiš... - rekao je predsednik.

- Ako me pitate za govore u Narodnoj skuštini, ja čujem pritužbe i na jedne i na druge. Svakoga dana šta slušam, a tamo sam slušao želje da moji članovi porodice završe u šahti, ne verujem da je neko iz vladajuće većine to rekao i izjavio. Nažalost nemam vremena da sve to gledam i slušam. Kada sam ja to isto rekao, da imamo u tenzičnim situacijama, više negop u rijalitijima, bio sam sigmatizovan. Mislili su da Mitrović nikada neće odustati od rijalitija, a kada je odustao, to više nije važno - rekao je predsednik, pa se dotakao i ubice iz Mladenovca:

- Čovek nam je juče doneo getlin mitraljez, i hvala mu na tome. Mi smo to tražili od Amerikanaca. To je američko oružje, i hvala mu što je to učinio. Srećan sam što smo se ovoga dosetili, jer bi on dobio 15 godina u zatvoru da to nije predao. Ljudi, 22.000 minsko eskplozivnih sredstava smo uzeli. Znate li koliko je to mrtvih i ranjenih? Srbija je prepuna oružja. Nikada niko nije mogao da pomisli da će da se dese ovakvi zločini. Niko roditeljima ne može da vrati decu, ali možemo preventivno da reagujemo. 3 miliona metaka, 85.000 cevi, i minsko eskplozivnih sredstava je ogroman uspeh - kaže predsednik.

Govoreći o navijačima koji su pevali protiv Brankice Stanković, Vučić je istakao da se na svakoj utakmici peva protiv njega, a da to niko ne dovodi u pitanje.

- Bogodugodna vest je što se opet pevalo protiv Vučića. Ja ponavljam da je sramota da se peva protiv Brankice. Reč je o ženi koja ima dete. Neću nikada da molim nikoga da peva protiv mene, ja imam obavezu da to trpim. Njima su iste stvari različito protumačene. Kada je jedna ili druga lutka u pitanju. Ja odnos prema njoj ne menjam - naveo je Vučić.

Predsednik Srbije se potom dotakao reči Miroslava Parovića koji je naveo da će gašenje Pinka biti svojevrsna vrsta pobede, dodajući da Srbi više neće da slušaju o Olujama.

- Neće on da gasi nikakve televizije, niti da o tome odlučuje. Ja sam to gledao mnogo puta, i kada političari pomisle da imaju veću snagu nego što je to realno, neki to nazivaju psihologijom mase, a tu snagu imaju obični ljudi koji nešto rade za sebe i svoje porodice - dodao je predsednik.

Govoreći o okončanju školske godine, Vučić je naveo da je razgovarao sa mnogo saradnika, roditelja, nastavnika, pedagoga, i da je na kraju napravljen kompromis.

- Svi mi, i ne samo deca u Beogradu su šokirana. Nikome ne smeta da nastave sa svojim akrivnostima. Da nismo doneli tu odluku, bilo bi, zašto nismo... - rekao je predsednik, istakavši da ne može da bude po volji svakoga ko misli da mu u tom danu nešto odgovara.

- Poštujem ljude koji izlaze na skupove, ulice... Nikada neću gajiti ništa drugo osim prezira, prema tajkunima i političarima koje ništa nije o tome zanimalo. Već jedini što ih je zanimalo je to, kako da zloupotrebe tragediju. Možete da pričate, d ami radite šta hoćete. Ja dnevno imam 2.000 pretnji smruću, vi svaki dan pozivcate na to. Do toga kako će neko d apliva, završi u šahtu, i pričate kako ja jadikujem. Ne može prelazna vlada, nije ovo fontana želja. Želimo vam mnogo političkog uspeha. Čekamo vas da razgovarate, i drugačije stvari neće da se rešavaju - kaže Vučić.

Svakoga dana jedna laž drugu sustiže, i tome nema kraja, i njih baš briga, i svaka se demantuje svaki dan, dolaskom novih laži, dodao je predsednik.

- Najgori se predstavljaju najboljima. Kako kažu Šolakovi botovi, da su sklonjene neke pare u Kini. E bre, budale jedne, pričate gluposti. Sram vas bilo više. Nemam nijedan račun nigde u svetu, osim u ovoj zemlji, što uredno prijavljujem. Polazite od sebe, znate da biste vi to, pa mislite da bismo i mi. Imamo pobunu i kod koalicionih partnera jer žele da nasrace sa muljačinama... Nećemo ništa da krademo, vi smo polazite od sebe - nastavlja Vučić.

Voleo bih da na izbore ne idemo skoro, ali razumem i Anu, i ona je pod pritiskom. Ja zbog Kosova, ona zbog drugih stvari. Mi ćemo nastaviti da radimo, ja ću sledeće nedelje početi da primam udruženja, oko stotine ljudi nedeljno, da bih imao kontakt sa svima, da znam šta su problemi svuda. To sam radio i u Beogradi, Nišu i drugim gradovima, objasnio je Vučić.

Brnabić je potom istakla da svako zna da određene porodice žrtava iz OŠ Vladislav Ribnikar, da ih boli svaki novi školski dan.

- Postoje stvari koje ne smeju biti politička borba - zaključila je premijerka Srbije.

OBRAĆANJE PREDSEDNIKA SRBIJE ALEKSANDRA VUČIĆA

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić se nakon premijerke Srbije obratio javnosti dodajući da će vlast nastaviti da čeka neke ljude da se razgovara.

- Nasilja je bilo i previše za ovu zemlju, a sa tim prošlim vremenima je davno završeno. Nadamo se da će se na razgovorima pojaviti ljudi koji misle da treba - rekao je predsednik Srbije.

Vučić je potom istakao da ako Brnabić podnosi ostavku, da je na njemu da nekome ponudi mandat da napravi Vladu.

- Mi smo zadovoljni radom Ane Brnabić. Mi smo spremni da se oko datuma izbora dogovaramo sa onima koji bi voleli gradske i opštinske izbore. To je pitanje razgovora svih političkih činilaca - rekao je Vučić.

Nijedan zahtev koje je uputila opozicija se ne tiče dece, osim njih političara, i jednog tajkuna, rekao je predsednik.

- Brnabić neće da smeni Gašića, taj čovek je taj posao na vredan način obavljao. Drugi računaju da će tako da steknu poverenje naroda. Oni misle da će naulici da zarade te glasače. Čekaću ih na razgovorima, da ne bude da mi nismo želeli. Uputiću ih da je to jedini mogući način - kaže Vučić.

Prelazne vlade neće biti, jer za prelaznu vladu je potrebna moja odluka, a takvu odluku nikada neću doneti, i po tom pitanju nema razgovora ni pregovora, dodao je Vučić.

- To bi značilo da državom upravlja tajkun, ili slično. Pritiv vitalnih interesa Srbije nikada neću ići - naveo je Vučić.

Kako navodi, spremljeno je mnogo mera, a najveća briga, mimo KiM, je stopa rasta sa kojom će Srbija imati problema iz mnogo razloga.

- I dalje držimo čvrstu fiskalnu stabilnost, i uspeva se da sa uvećanim prihodima, obezbednimo niži deficit.Ljudi u vladi, i ja kao predsednik se staramo o boljem životu građana. Najpre, imamo jednu oblast u kojoj nisu bzarade jednake platama, zarade su veće. Doneli smo odluku da posebno uvećamo zarade u prosveti - rekao je predsednik.

Predsednik je potom putem grafikona predstavio nova povećanja.

- Za nekoliko meseci dolazi do ogromnog povećanja plata u prosveti. Išli smo na 12, 5 odsto u januaru mesecu, u spetembru idemo na 5,5 odsto. U januaru na 10. Kada saberete sve to kumulativno, vidimo da je to 30,6 odsto. Ne pravite prosti zbir, već imate kumulativno. Prosečna inflacija će biti 11,1 i 11,8 odsto. želimo da osnažimo učitelje, nastavnike... Obezbedili smo novac. Imali smo muku sa MMF, ali nama je važno da nastavimo - rekao je predsednik.

Vučić se potom dotakao i medicinara.

- Imamo 22.990 ljudi. Medicinske setsre i tehničari dobijaju kumulativno 16 odsto, novo povećanje - rekao je Vučić.

Za lekare, vojsku, policiju, administraciju, nadamo se povećanju od oko 11 odsto, najavio je predsednik potom.

Svi će imati značajna povećanja, ali će ove kategorije imati značajna - napomenuo je predsednik Srbije.

Penzioneri će od 1. oktobra imati povećanje od 5,5 odsto, a od januara dodatnih 14,6 odsto, rekao je Vučić, što je kumulativno 21 odsato.

- Ovo je ljudi ogromno povećanje, oni znaju da kod nas nema kašnjenja. Ovo je vanredno indeksiranje u oktobru, a onda idu formule koje smo koristili, gde je važno da im nadoknadimo što su zaostajali. prosečno, za samo 6 meseci, imaće prosečnu penziju 390 evra - rekao je Vučić.

Molićemo MMF da nam omoguće da ne povećamo cenu električne energije, jer ne mislimo da imamo problem sa finansijama, rekao je Vučić, pa nastavio:

- Hleb će od petka biti jeftiniji za 3 dinara. Govorim o prosečnom hlebu "Sava" - dodao je predsednik.

Svi u javnom sektoru će imati povećanja, podsetio je ponovo predsednik, pa se dotakao nove važne mere:

Donosili smo odluke, mislim da smo to do sada dobro radili. Sada smo doneli odluku da damo po 10.000 dinara za svako dete, tek rođeno, do 16. godine. To dajemo majkama, one taj novac primaju na račun. U zavisnosti od dese. Zavisi od broja dece - dodao je Vučić, istakavši da ukoliko samohrani otac ili staratelj brine o deci, i oni će dobijati novčana sredstva.

Majke će primiti nbovac, da bi mogle u spetrembru da deci obezbede sve što treba, rekao je predsednik.

Vučić je potom najavio još 100.000 vaučera za letovanje u Srbiji.

- Pozivam sve ljude u Srbiji da radimo i da se borimo. Što se KiM tiče, imali smo važne sastanke, razgovore, imali smo ih i danas, i nastavljaju se. Sutra imamo ceo dan razgovore sa predsednicom Indije. To je najveća čast za sve nas. Ugostićemo je, i to je velika čast. Hvala našem narodu na KiM, što se na miran i dostojanstven način bore za svoja prava, država je uvek uz njih. Važno je da sačuvamo mir - dodao je Vučić.

OBRAĆANJE PREMIJERKE SRBIJE ANE BRNABIĆ

Brnabić je na samom početku obraćanja rekla da se tokom svih svojih mandata borila za Srbiju, i uvek radila sve najbolje za svoju zemlju.

- Ne mislim da je sve uvek bilo savršeno. Neke odluke smo donosili brzo, u kratkom roku, ali su rezultati neupitni. Oni su jasni, Srbija nikada nije na ovaj način napredovala, i ja sada neću govoriti o plčatama, penziojama, putevima, BDP-u i slično. I predsednik najbolje govori o tim stvarima - rekla je Brnabić, pa dodala:

- Ništa nismo imali pre, nismo imali podatke, evidenciju o građanima. Digitalizacija takođe, u nju je samo verovao Vučić, od političara retko ko, ni danas nema niko iz opozicije da je verovao u to. Ni danas ne shvataju koliko je to važno - rekla je Brnabić.

Brnabić se dotakla tragedija koje su Srbiju zadesile u proteklih mesec dana, dodajući da su nas one zauvek promenile.

- Večeras, još jednom želim da izrazim najdublje saučešće porodicama ubijene dece. Kao Vlada, trudili smo se da zajedno sa predsednikom republike, jer to uvek radimo, tada smo najjači, odmah smo, sa konsultacijama, usvojili određene mere, kako bi naša zemlja bila bezbednija. Ja ću večeras građanima dati kratak izveštaj povodom mera - navela je ona.

Prva oblast je razoružavanje, druga zapošljavanje 1.200 policajaca, treća oblast je izmena krivičnog zakona, četvrta radna grupa za mentalno zdravlje, i peta borba protiv nasilja.

- Pripremljen je nacrt zakona, gde je predviđen moratorijum za držanje oružja, u trajanju od dve godine, i uskoro ćemo ga uputiti. MUP je 5. maja krenulo u reviziju svih izdatih dozvola, i do danas je urađeno dosta revizija. Ovaj posao mora da se završi do 4. avgusta. Počeli smo kontrolu, kako lica koja drže oružje, kako njega drže. Protiv vlasnika je podneto 116. zahteva za oduzimanje oružja - ovjašnjava Brnabić.

Izvršena je kontrola 46 streljana, utvrđeno je da dve ne rade savesno, a oduzeto je 6 komada oružja, dodala je potom.

U okviru izmene zakona, donete su detaljni predlozi o promneni streljana, pooštravanje uslopva, za one koji ne ispunjavaju uslove. Cilj je da se broj oružja smanji za 90 odsto. Mi smo razmatrali sa predsednikom da produžimo do kraja juna predavanje oružja - navela je Brnabić.

Radna grupa za podršku mladima je oformljena, i aktivnosti se sprovode zajedno sa svima koji su nadležni, rekla je ona, dodajući da se radi sa najboljim stručnjacima u zemlji.

- Ukupan broj škola gde se pruža podrška je 13. U Ribnikaru su 4 pomagača - rekla je Brnabić.

Brnabić je potom istakla da je posebno važno to, što je ideja da radna grupa, zajedno sa filozofskim gakultetom, podrži adaptaciju, u cilju smanjenja nasilja.

- Imali smo prošle nedelje tu eksperte iz Norveške, a oni su nam rekli da je jedna od najgorih stvari koja može da se desi posle svega politizacija tragedija, a to se upravo desilo kod nas. Određene stranke i političari su, čini mi se, jedva dočekali da se nešto desi, da bi to zloupotrebili. Oni su organizovali proteste. Na tim protestima, u trenutki kada smo trebali da sedimo zajedno, da govorimo o merama, tamo smo čuli samo političke zahteve - rekla je Brnabić.

Kako je rekla, TV Pink je ukinuo rijaliti, Nova nikada nije pomenula da želi da ukine rijaliti, tako da je taj zahtev delimično ispunjen.

- Predsednik Aleksandar Vučić je pozvao na razgovore pre sedam dana, a na njih se niko nije odazvao - napomenula je Brnabić.

- Rekla sam javnosti, pre nego sam saopštila, da sam u svakom trenutku spremna da podnesem ostavku. Najveća čast i zadovoljstvo su mi to, da sam imala priliku da radim za svoju zemlju i dam sve od sebe. Ali, svakako, kako se nalazimo u ovakvoj situaciji, razgovor je najvažnji. Računajte na moju ostavku, da se ima na stolu, i to otvara prostor za otvorene razgovore. Smatram da je izlaz iz ove krize parmalentarni izbori do kraja godine. Ostavljam predsedniku Republike da donese takav izbor. Konačno, želim da kažem da su izbori jedini način kako se na vlast dolazi u demokratskim društvima kakva je Srbija - rekla je Brnabić.

Uoči današnjeg obraćanja Vučić se sastao i sa koalicionim partnerom, liderom SPS i ministrom spoljnih poslova, Ivicom Dačićem, s kojim je kako je naveo, razgovarao o budućnosti Srbije i zajedničkim planovima.

„Dobar razgovor sa Ivicom Dačićem o budućnosti Srbije, zajedničkim planovima, programima i merama. Sutra uveče predstavićemo deo onoga na čemu naporno radimo već nedeljama“, napisao je Vučić.

