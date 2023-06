10.000 DINARA ZA SVU DECU DO 16 GODINA Vučić: Prijavljivanje kreće od 20. avgusta

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je večeras na konferenciji da će sva deca do 16 godina dobiti po 10.000 dinara.

- Imamo jednu novu meru. Mi smo donosili odluke i mislimo da smo to dobro radili. Sada smo doneli odluku da damo po 10.000 dinara za svako tek rođeno dete od jednog dana staro do 16 godina. I to dajemo majkama, one primaju taj novac na račun. Ako imaju dvoje dece, dobiće 20 hiljada - kaže Vučić i dodaje:

- Prijavljivanje ide od 20. avgusta do 15. septembra, ispalata ide oko 25. septembra. Ako se o deci stara samohrani otac, on će dobiti novac, ili staratelji, ako nema majke i oca.

