PREDSEDNIK O LICEMERJU OPOZICIJE: Izgubili su se u svojoj mržnji

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić osvrnuo se u obraćanju javnosti i na slučaj Savković.

-Ja nisam želeo da učestvujem i neću u gonjenju Savkovića, poznajem ga iz nekih ranijih vremena. Meni je važno da vidite kako izgleda to licemerje. Prvi dan nakon što je Ana pokazala "obešen Vučića" kojem su se toliko radovali i pravili se da ga ne vide, jer postoje i onui ljudi koji jedva čekaju da dođe do nasilja. Aleksić prvo kaže da očekuje da policija uhapsi onoga što je nosio lutku sa Vučićem. Onda mere sate i kažu prošlo je 12 sati, jer je to "laž". Broje sate koliko nismo uhapsili nikoga. Onda kada privedemo čoveka za koga su rekli da ne postoji i kada vide da je reč o istaknutom opozicionom predstavmniku, onda kažu da to nije krivično delo, i pozivaju na protest jer smo ispunili sve što su želeli - rekao je Vučić. - To je kada se neko izgubi u svojoj mržnji. Ona je veoma glasna, ali nikada nije mogla da pobedi ni ljubav, ni pravu podršku. One su tiše, ali uvek pobeđuju.

Istakao je da je fizično nasilje nešto što država nikada i ni po koju cenu neće dozvoliti.

