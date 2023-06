ŠTA ČEKA SRBIJU NAKON VAŽNOG OBRAĆANJA VUČIĆA I BRNABIĆ? Krstić: Pitanje je ko od opozicije sme da se usudi i ode da razovara sa predsednikom

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić i predsednica vlade Ana Brnabić obratili su se građanima sinoć iz Palate Srbija. Vučić i Brnabićeva su govorili o političkim i ekonomskim merama od izuzetne važnosti za zemlju.

Marketinški stručnjak Nebojša Krstić naveo je da je predsednik siguran da će biti vanrednih izbora, ali da se on pita, to nije najbolja solucija za našu zemlju.

- Tu stvar još uvek nije zakucana, s tim da je pitanje, ko sme da se usudi da ode da razgovara sa Vučićem. Oni su dehumanizovali i pretvorili Vučića u đavola. I mediji koji ih podržavaju ne dozvoljavaju da se Srbija vrati u tu političku utakmicu - naveo je Krstić.

Suštinski krizu nemamo, ovde samo, tokom njihovih šetnji imamo krizu saobraćaja, dodaje Krstić.

- Lešinari je fina reč, oni bar imaju svrhu - rekao je on.

Reditelj Ljubiša Ristić kaže da vrh naše države zna više od bilo koga ko išta komentariše, i da je država odavno znala da su šetnje protiv izbora.

- Opozicija očekuje preuzimanje vlasti bez izbora. Ja mislim zaista da sinoć, ko god posmatra ovu situaciju kod nas, nije mogao da očekuje druge izjave. Da neće biti prelazne vlade, da izbori mogu da budu kada god žele, a glavna stvar je da ekonomija nastavi da se razvija - rekao je Ristić.

Problemi moraju d ase rešavaju, da se ne zaustavi prilov stranih investicija, da se ljudi zapošljavaju i slično, dodao je on.

- I ljudi koji spolja pokušavaju da oslabe političke faktore, ni oni ne znaju šta bi im trebalo, jer ni među njima nema saglasnoti - dodao je Ristić.

Bojan Bilbija urednik političke rubrike u "Politici" rekao je da Brnabić svoju ostavku mora da stavi na raspolaganje.

- Ona mora da trpi posledice zbog dva zločina za koje ona nije odgovorna, ali sve se politizovalo, i to je zato. Mi takve mere, kakve su sada donete, nismo mogli da imamo do sada, jer se to nije desilo. Znamo za slučaj u Norveškoj, tada niko nije izlazio na ulice - priča Bilbija.

Kako je naveo, ne može na ulici da se bori za vlast, nego putem izbornih kutija.

- Juče smo na delu videli snagu srpske države. Imamo povećanja penzija, plata, imamo finansijsku pomoć za mlade, plate za prosvetare, medicinske radnike, sve su to ogromna povećanja - rekao je Bilbija.

Sada su kase pune do vrha, i opozicija je to pokušala da iskoristi, kako bi doprla do tih kasa.

Autor: