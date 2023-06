Đurić: Fabrike koje su došle zaposlile su oko 8.200 Novosađana, Naučno- tehnološki park 2 bi bio auto-industrijski

Gradonačelnik Novog Sada Milan Đurić gostovao je na RTV, gde je govorio o aktuelnostima u tom gradu.

Smanjićemo stopu nezaposlenosti, krenuli smo od 19 posto i stigli na šest posto

Gradonačelnik je istakao da u grad dolazi nova kineska kompanija, svetski gigant Jiangsu Lianbo Precision Technology Co. ltd.

- Oni su doneli odluku da dođu u Radnu zonu Kać, gde je i mega fabrika Kontinental, gde će oni da grade i novu fabriku. Vrednost investicije je 60 miliona evra, hala koju u kojoj će raditi biće 14.000 kvadratnih metara. Radiće CTP i to je dodatni deo investicije od 15 miliona evra. Zaposliće 500 ljudi, naših Novosađana. Smanjićemo stopu nezaposlenosti, krenuli smo od 19 posto i stigli na šest posto. To su dobre stvari, da nam i budžet veći, sada je više od 40 milijardi dinara. Prosečna zarada 2012. godine je bila 418 evra, a pred kraj prošle godine je 877 evra. Računamo da će biti 950 evra. Nadam se da će 2025. biti 1.300 evra- rekao je prvi čovek grada istakao je da to zahvaljujući fabrikama koje su došle i zaposlile oko 8.200 ljudi i uložili 330 miliona evra u Grad Novi Sad.

Imamo potencijalno nove investitore

- Imamo tu i FTN, koji stvara inženjere. Imaju 1.200 profesora, više od 17.000 studenata i to je neka snaga Novog Sada. Mi sada imamo slatke probleme. Nemamo toliko industrijskih zona, moramo da stvaramo nove. Imamo potencijalno nove investitore. Ova firma će se baviti proizvodnjom delova za motore. Rade već sa Folksvagenom, Nidekom, vezani su za auto industriju. Naučno- tehnološki park 2 bi bio auto industrijski park.

U urbanom delu Novog Sada imamo 11.300 hektara zelenila

Đurić je podsetio i na to koliko je Grad Novi Sad uložio napora i sredstava u zaštitu životne sredine, te da je 2018. urađen Kamenički park, u koji je uloženo skoro dva miliona evra.

-Tu je i Dunavski park, u koji je uloženo oko 160 miliona dinara, gde je urađeno od rasvete do ograde, veliko jezero je preuređeno, fontana, zelenilo, sistem navodnjavanja. Turisti ne mogu da ga zaobiđu. Da ne zaboravimo i Sent Andrejski park koji smo radili s kompanijom NIS. Radi se i završetak projekta Univerzitetskog parka, koji je blizu keja i može da ima lepu upotrebnu vrednost. Završeno je i projektovanje i parka kod SPENS-a- rekao je Đurić i podsetio da je od Evropskog instituta za šume grad dobio nagradu kao grad šuma:

- U urbanom delu Novog Sada imamo 11.300 hektara zelenila. Mi ćemo biti domaćini konferencije u septembru koji organizuje Evropski institut za šume, koji proslavlja 30 godina postojanja. Stiglo nam je 10 električnih autobusa, treba da se postave punjači za njih. Biće postavljeni duž Bulevara Jovana Dučića, kao i oko JGSP-a. Očekujem i veliku akciju u novembru, kao što smo radili 2019. godine sa društveno odgovornim kompanijama, u skladu sa strukom.

Novosađani za par dana dobijaju novu biciklističku stazu od 16 kilometara

Novi Sad je prva lokalna samouprava koja je uvela subvencije za kupovinu bicikala. On je dodao da će subvencije ovo godine biće povećanje na 12.000 dinara.

- Budžetska sredstva su 20 miliona dinara za 2023. godinu. To je novih 1.400 biciklista u gradu, sa 3.400 koje smo subvencionisali, to nije mala brojka. Procena je da je 2012. godine bilo oko 12.000 biciklista, sad je više od 40.000 biciklista. Danas imamo oko 100 kilometara biciklističkih staza, blizu 55 kilometara smo izgradili. Nije kraj, idemo dalje. Novosađani za par dana dobijaju novu biciklističku stazu od 16 kilometara. Prošle nedelje smo započeli i biciklističku stazu Novi Sad-Rumenka-Irmovo-Kisdač-Čenej, dužina staze je 21 kilometar. Počeli smo prvu fazu. Lepe stvari za ljude koji vole ovo prevozno sredstvo.

Novi Sad ima dobre sportiste

Gradonačelnik se osvrnuo i na uspeh novosadskih sportista i nove titule koje su došle u grad- od zlata basketaša do rukometnog uspeha.

- Dokazali smo da smo grad basketa 3 na 3. Juče sam pričao s njima koliko druge države ulažu u basket i to je već biznis. Ukupno šest zlata je osvojila naša reprezentacija. Što se tiče rukometa, isto ogroman uspeh. Nije slučajno da je “Vojvodina” uzastupno 10 godina šampion naše države. Imamo dobre sportiste. Mora košarka da se vrati na mapu gde je nekada bila, a Novosađani vole taj dvoranski sport. Stonoteniserke takođe, one nisu izgubile nijednu utakmicu od 2020. godine, one su 9. rangirane u Evropi- zaključio je Đurić.

