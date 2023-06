Orlić: Vreme održavanja izbora zavisi od razgovora sa opozicijom

Vladimir Orlić rekao je da vreme održavanja vanrednih parlamentarnih izbora, koje je juče najavio predsednik Srbije Aleksandar Vučić, zavisi od odgovora opozicije.

"Čuli ste i u obraćanju predsednika i na osnovu onoga što je rekla premijerka (Ana) Brnabić, mi idemo na prevremene parlamentarne izbore i to je pitanje trenutka, i to će naravno da zavisi od onih koji kao navodno hoće te izbore, pa onda malo neće. U principu prave tenziju u društvu, a kao što se zna jedini i pravi način da se tenzija spusti jeste izlazak na demokratske izbore", rekao je Orlić gostujući na TV Prva.

Prema njegovim rečima, ukoliko hoće vlast preko ulice, bez izbora, od toga neće biti ništa.

"Dobro su čuli i tu poruku razumeli. U kom trenutku - zavisi od njih. Dobili su svi otvoreni poziv od predsednika Vučića da razgovaraju. Ne samo sada. Znate da godinama unazad predsednik na dijalog poziva i na dijalog je spreman. Čuli ste i kako na te pozive reaguje sa svoje strane. Čini mi se da je 12 dana prošlo od poslednjeg poziva predsednika da dođu, da razgovaraju, pa da vidimo hoćemo li da imamo izbore u septembru, hoće li oktobar, novembar", rekao je Orlić.

Na pitanje da li opozicija hoće izbore, Orlić je odgovorio da nisu rekli ništa, osim da neće dijalog.

"Ništa, osim da neće dijalog, nego hoće vlast preko ulice. Ako pitate da li hoće izbore, u tom ponašanju vidite i kako taj odgovor glasi, bar u ovom trenutku. Dakle, oni očigledno neće izbore jer znaju šta ti izbori donose - kakav rezultat njima donose", rekao je Orlić.

On je rekao da "oni hoće vlast, ali bez izbora", baš na onaj način na koji ne mogu da je dobiju.

"U ozbiljnoj zemlji, u zemlji koja vodi računa o sebi to svakako ne može, a Srbija je upravo takva. Jer za razliku od vremena kada su oni bili na vlasti, kada je teško uopšte moglo da se kaže da smo bili država - mi danas državu imamo. I naravno da nećemo da je uništimo. A to bi značilo, bilo kakvo uvlačenje sada u vlast nekoga za koga ljudi nisu glasali, pa pravljenje onih čuda, čuli ste kako to opisuju, nekih kao privremenih vlada. Pri tome bi onda zapravo neki za koje ljudi nisu glasali predstavljali, pošto narod nemaju, predstavljali bi tajkuna, neke kriminalne faktore ili neke strane faktore u Vladi Srbije . To ne bi bila Vlada Srbije, i zato od toga nema ništa", poručio je Orlić.

Da li će neki biti spremni na izbore, dodaje Orlić, ostaje da se vidi i čuje, i naglasio da je Vučić sinoć rekao da ostaje otvoren poziv, da ima strpljenja i da može da sačeka da razmisle.

Na pitanje zbog čega se niko ne odaziva pozivu predsednika za razgovor, Orlić je ponovio da oni nemaju način kako da iz svega izađu, a da to bude u skladu sa zakonom.

"Nemaju pojma šta rade, osim što hoće vlast bez izbora. Čak, vidite kako reaguju jedni druge unapred optužuju - ako se iko odazove na poziv da uopšte razgovara sa predsednikom taj će da bude izdajnik. Svi bi sad tamo hteli da budu neke velike vođe i lideri, ali nemaju pojma šta rade niti znaju koga bi vodili niti znaju da vode uopšte. Oni samo hoće da se tu za nekog od njih obezbedi neka fotelja, da li ministarska, da li u javnim preduzećima i onda smatraju - sve su završili", rekao je Orlić.

On je kazao da je suština zahtev u kome se traži prelazna vlada, ali je potrebno ići na izbore, jer će na izborima dobiti ono što zaslužuju.

"Možda i zaslužujete sve to o čemu pričate, možda još mnogo više od toga samo neka narod to kaže. Vlada može da podnese ostavku, odnosno predsednica vlade, a ako to bude prihvaćeno i usvojeno postoji rok od 30 dana da se vidi da li može da se napravi neka nova drugačija vlada u čemu svakako neće Srpska napredna stranka da učestvuje", rekao je Orlić.

