OPOZICIJA TRAŽI DA SRBIJA STANE! Milica Nikolić: Stranci mobilisali sve lešinare iz opozicije

Niko i nikakve “mračnjake” ne mobiliše, ali su zato stranci mobilisali sve lešinare, iz opozicije, u našoj zemlji, ističe u saopštenju Milica Nikolić, član Predsedništva Srpske napredne stranke.

''Neki lešinari se hrane gušterima, neki insektima, a ovi najcrnji, poput Zelenovića, tragedijama. Radost koju svaka tragedija izazove u njima, jer je vide kao šansu za politički poen, što je i priznao jedan od njihovih ideologa, toliko je morbidna da se uvek pitamo postoji li dno njihovog dna ili je ono iznova sve dublje.

Tako i ova šabačka lopovčina zapomaže u nadi da će moći ponovo da pokaže svoje lopovsko umeće i da opljačka i iskida, nekada Šabac, a sada celu Srbiju.

Ova lopina koja u bednoj odbrani svojih stranih gazdi, kaže da mi “bulaznimo”. A samo pre nekoliko dana smo mogli da vidimo kako baraba sprovodeći antisrpsku agendu, napada čak i SPC.

I jedini njihov zahtev, a to je smena Vučića, znači da Srbija stane. To oni traže! Da stane i da mogu komotno da je oglođu!

A o ozbiljnosti i odgovornosti, dovoljno govori to što misli da bi se pitanje КiM rešilo tako što bi Albancima nudio jagode.

Danas posebno cvile, i on, a i svi ostali, zato što su čuli koliko je danas Srbija ekonomski snažna. Zato što ne mogu da podnesu to što će naši penzioneri do kraja godine imati uvećanje penzija oko 16%, naši prosvetni radnici, medicinske sestre i tehničari takođe uvećanje zarada. Cvile zato što će svaka majka za svoje dete do 16. godine, u septembru dobiti po 10.000 dinara. Cvile zato što je ozbiljnim merama, a pre svega predajom oružja, država preduzela sve da se tragedije koje su se desile početkom maja, nikada više ne ponove. Cvile, zato što se u ovoj državi pitaju građani Srbije, a ne Viola ili neki drugi stranci.

A tako snažnom je učinio upravo Aleksandar Vučić i tako snažnu je čuva! Čuva i ne da, da je lopovi poput Zelenovića i ostalih iz bivšeg režima unište, da je glođu i kidaju lešinarski, baš ovako kako lešinare i nad sanducima mrtve dece'', piše u saopštenju NIkolićeve.