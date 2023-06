TERZIĆ: Ćuta je slika i prilika bahatosti bivše vlasti

Puca od muke i stresa, jedan od najvećih miljenika Viole fon Kramon, zato što je Srbija danas ekonomski i politički desetostruko snažnija nego što je to bio slučaj za vreme bivšeg lopovskog režima, rekao je Miloš Terzić, član Predsedništva Srpske napredne stranke.

- Boli ga to što smo danas zahvaljujući ozbiljnoj i odgovornoj ekonomskoj politici Aleksandra Vučića i tima Srpske napredne stranke u mogućnosti da pružimo finansijsku podršku svima kojima je potrebna. I nije prvi put. To smo dokazali tokom svake krize koja je zadesila Srbiju i uspeli da obezbedimo sve što je neophodno za potrebe našeg naroda i države. Takođe, tokom kovid krize smo pomagali svima u regionu pa čak i Italiji kao članici EU. Za svakog pametnog to je dosta - ističe Terzić.

Kako kaže, naravno da umišljeni Violin potrčko o tome ne zna ništa, jer ga je za Srbiju i narod baš briga.

- Njemu nedostaje ono vreme do 2012. godine kada su naši građani imali najmanje plate i penzije u Evropi, a finansijsku podršku su mogli samo da sanjaju. Ni to im nije bilo dosta pa su shodno tome Ćuta i njegovi partneri, zakatančili sve fabrike i na ulici bez hleba ostavili više od pola miliona ljudi - rekao je Terzić.

On je rekao da je Ćuta slika i prilika bahatosti bivše vlasti.

- Uz to je i dokazani lažov koji je muntao sa MHE zarad ličnih interesa. Iz istih pobuda, a upravo vezano za njegove lične interese, naprasno je postao "ekolog" sa suludim idejama koje vode ka deindustrijalizaciji Srbije - ističe Terzić i dodaje:

- Sve što radi Ćuta Jovanović, vezano je za agendu albanskih lobista koji su njegovi najbolji prijatelji, a zajednički cilj im je, da se zaustavi napredak Srbije kako bi se oslabila naša pregovaračka pozicija u dijalogu sa PIS u Prištini.

