MALI: Nikezić bi trebalo da uči od nas, umesto što kritikuje

Potpredsednik Vlade i ministar finansija Siniša Mali reagovao je danas na izjavu potpredsednika Stranke slobode i pravde Dušana Nikezića koja se odnosi na najavljena povećanja plata i penzija i isplate jednokratnih pomoći.

- Gospodin Nikezić nastavlja sa svojom politikom koja se protivi podizanju kvaliteta života građana, a podrazumeva samo lično bogaćenje njega i njegovih stranačih saboraca. Za druge strane, mi se ponašamo ozbiljno i odgovorno, tako da imamo bolje rezultate od planiranih i dovoljno novca za povećanja plata i penzija i isplate jednokratnih pomoći. Takođe, ne menjamo plan zaduživanja za ovu godinu, uprkos njegovim lažnim tvrdnjama. Trebalo bi da uči od nas, umesto što kritikuje – rekao je potpredsednik Vlade Siniša Mali.

On je pojasnio da je naša zemlja u prvim mesecima ove godine zabeležila bolji rezultat od planiranog.

- U prvih pet meseci ove godine ostvaren je rezultat koji je bolji od plana za 84,3 milijarde dinara. Takođe, u prvih pet meseci prihodi budžeta veći su za 44,3 milijarde dinara u odnosu na plan. Dalje, inflacija, koja je najvećim delom uvezena, usporava, a očekujemo da se taj trend nastavi u narednom periodu. I pored svih teškoća tokom prethodnih godina, od 2018. do 2022. godine ostvaren je kumulativni rast privredne aktivnosti od 18,8 odsto, uz očuvanje radnih mesta. To je sjajan, odličan rezultat, među najboljima u Evropi. Zatim, priliv stranih direktnih investicija u prva četiri meseca iznosi 1,259 milijardi evra i međugodišnje je veći za 66 odsto, Uz sve to, javni dug nam je u potpunosti pod kontrolom i na nivou od 51,4%. Sa druge strane, imate najjače ekonomije na svetu, poput jedne Nemačke, koja je ušla u recesiju. Mi smo daleko od toga – istakao je ministar finansija.

Dodao je da je ponosan što se država pokazala ozbiljnom u vreme krize, što je tu za svoje građane, i što i dalje ima mogućnosti da podiže životni standard.

- Ponosan sam što i nakon dve krize koje su nas zadesile u poslednjih nekoliko godina, mi i dalje imamo dovoljno snage da podižemo životni standard naših građana. Veće plate i penzije, zatim jednokratna davanja za majke i samohrane očeve, odnosno njihovu decu, znače da će naši građani živeti bolje. Vodimo odgovornu ekonomsku politiku i odgovorno upravljamo javnim finansijama. Takvom politikom uspeli smo da spasimo zemlju od bankrota pred koji su nas doveli gospodin Nikezić i bivša vlast, ali i da dočekamo svetsku krizu spremni - istakao je on.

Dodao je i da je prethodna vlast ostavila na računu budžeta svega 8 milijardi dinara, što nije bilo dovoljno ni za isplatu penzija.

- Kako to da se niko ne zapita što prethodna vlast nije delila pomoć građanima? Zašto nisu građeni auto-putevi, pruge, škole, bolnice, domovi zdravlja? Zašto nisu ulagali u decu i mlade? I opet odgovor je jasan, zato što su pogrešnom ekonomskom politikom i težnjom za vlašću, zemlju doveli pred bankrot, a građane ostavili na ulicama, bez posla - zaključio je potpredsednik Vlade.

