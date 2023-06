Rama: Poslao sam Makronu i Šolcu predlog Nacrta statuta ZSO

Premijer Albanije Edi Rama rekao je da je francuskom predsedniku Emanuelu Makronu i nemačkom kancelaru Olafu Šolcu poslao predlog Nacrta statuta Zajednice srpskih opština. Rama je na konferenciji za novinare naveo da ne razume oklevanje vlasti sa Kosova da deeskalira situaciju na severu.

“Situacija na severu poprima razmere političke tragedije za Republiku Kosovo. Izjave naših strateških saveznika o ovoj situaciji su sve alarmantnije i neshvatljiv je razlog oklevanja kosovskih vlasti da deeskaliraju situaciju u kojoj je očigledno da Kosovo svakodnevno pravi velike gubitke", naveo je Rama.

On je naglasio da će ZSO do kraja dijaloga biti "Gordijev čvor".

"Srbija radi ono što je radila mnogo puta do sada, dok Kosovo radi nešto što nikada ranije nije radilo i za šta ga univerzalno okrivljuju svi strateški saveznici albanskog naroda. U uslovima kada odnosi saveznika sa Kosovom poprimaju sve ultimativnije tonove, ako Kosovo, a nadam se da se to neće desiti, bude sankcionisano zbog svog stava, tu sam da podelim sa vama nepoznatu činjenicu do danas. Odavno znam da će Gordijev čvor dijaloga do kraja biti Zajednica opština sa srpskom većinom, a uveren sam da nijedna strana ne želi Zajednicu i da će dati sve od sebe da je gura u beskonačnost držeći krizu otvorenom", poručio je Rama.

Istakao je da veruje da je stvaranje ZSO ključ da se konačno otvore vrata za međunarodnu afirmaciju Kosova.

"Njeno priznavanje od svih, njeno plasiranje u međunarodne forume i međusobno priznavanje sa Srbijom. To je nacrt koji su davno razradili vrhunski američki i evropski stručnjaci, za slučaj da dođe ovaj dan. Za mene je nezaboravan položaj Kosova, a ne Srbije. Strane nisu u stanju da se dogovore ni ko treba da napiše ovaj tekst, niti šta tekst treba da sadrži", dodao je Rama.

Kako je naglasio, nacrt koji je poslao Makronu i Šolcu o ZSO možda nije idealno rešenje, ali da uvažava sve razloge za stvaranje ZSO.

"Reč je o poverljivom dokumentu koji ne pretenduje da bude idealno rešenje, ali je dokument najvišeg međunarodnog nivoa koji uvažava sve razloge za stvaranje Udruženja“, rekao je Rama.

