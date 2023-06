Nova saznanja medija o ruskoj aferi gazde Junajted Grupe

Italijanski mediji su nedavno objavili da "Šolakove milijarde idu do Kremlja", prenosi 24sedam.

Kako mediji prenose, gazda Junajted Grupe tesno je povezan sa pravnim i finansijskim mešetarima koji su u isto vreme na platnom spisku generalnog direktora Gasproma.

Ovi ljudi iz senke upravljaju bogatstvom Šolaka i Milera, pomažu im da kupuju luksuzne nekretnine i da preko mreže ofšor firmi kriju svoje milijarde od poreskih i istražnih organa.

Evropski i srpski mediji su u svojim istraživanjima raskrinkali Volframa i Mariju Kuoni. Bračni par Kuoni, poznati u Švajcarskoj kao "bankari Kremlja", dugi niz godina obavlja mutne poslove i za Junajted Grupu i za prvog čoveka Gasproma, inače najbližeg saradnika Vladimira Putina.

Mediji su objavili ime još jednog njihovog "agenta": to je Petros Pitas, Grk sa Kipra, zajedno sa Kuonijima ključni čovek kako Alekseja Milera tako i Dragana Šolaka.

Kada je Šolak kupio megaluksuznu vilu na obali Floride u SAD, čija je trenutna tržišna vrednost najmanje 33 miliona dolara i nalazi se nedaleko od Mar-a-Lago kompleksa Donalda Trampa, on je to uradio preko firme "Four Palms of Indian Creek LLC". Registrovani zastupnik "Four Palms" je upravo Petros Pitas, dok je Marija Kuoni preko svojih firmi zvanično zadužena za upravljanje imovinom.

A taj isti Petros Pitas i ta ista Marija Kuoni, kao i njen suprug Volfram, na Kipru drže firme koje kontrolišu imovinu Alekseja Milera vrednu, samo u Rusiji, više od milijardu evra!

Volfram i Marija su registrovani zastupnici tri kiparske firme koje su povezane sa "Stroygazconsulting", kompanijom pod direktnom kontrolom Milera i za koju Blumberg navodi da se bavi izgradnjom proizvodnih pogona za eksploataciju gasa i nafte za klijente u Ruskoj Federaciji. Direktor jedne od tih kiparskih kompanija, "Odregon Holdings Ltd", bio je pomenuti Pitas.

Što se tiče konekcije Kuonija i Milera, to je tema kojom su se bavili italijanski mediji prvi put još 2010. godine, a onda i u aprilu ove godine. Njih dvojica sarađuju bar od davne 2010, kada je švajcarski advokat služio ruskom oligarhu za upravljanje luksuznim vilama na ostrvu Sardinija, ali i za skrivanje njihovog pravog vlasnika, a to su bili upravo Miler i Gasprom, prenose mediji.

Ovu priču je prvo objavio regionalni list "La Nuova Sardenja", da bi list "La Verita" iz Milana u aprilu ove godine utvrdio da se firme čiji je zastupnik Volfram Kuoni, najbliži Šolakov saradnik, "koriste za maskiranje vlasnika kompleksa od devet vila na Smaragdnoj obali na Sardiniji", koje su "pripadale Alekseju Mileru, moćnom broju jedan ruskog državnog energetskog giganta Gasprom, kao i najvišim menadžerima povezanim s njim".Dragan Šolak, iako zvanično na proevropskim pozicijama, "uspeo je da održi čvrste odnose sa Rusijom i sa krugovima u Bugarskoj bliskim Moskvi", konstatovali su mediji u Italiji, podsećajući da se uspon Junajted Grupe u Bugarskoj, gde su kupili veći broj medija, desio upravo u saradnji sa proruskim političarima i ruskim kompanijama u toj zemlji.

Ovo su činjenice

1. Volfram Kuoni radi za Alekseja Milera bar od 2010. godine, kada je služio za skrivanje vlasništva nad vilama na Sardiniji, a za Dragana Šolaka bar od 2012. godine, kada je tajno dao deo novca za kupovinu Dajrekt Medije u Srbiji, prenose mediji.

2. Kuoni je od 2012. do 2022. bio potpredsednik UO Gasprombanke Švajcarske, dok je u isto vreme bio predsednik UO Junajted Medija Netvork, koja je deo Junajted Grupe. Sa obe funkcije je otišao nekoliko meseci nakon početka invazije Rusije na Ukrajinu, ali je nastavio da blisko sarađuje i sa Milerom i sa Šolakom.

3. Nadležni organi u Švajcarskoj, prema pisanju tamošnjih medija, protiv Kuonija vode više istraga zbog mutnih poslova sa ruskim oligarsima bliskim Kremlju.

4. Marija je vlasnik ili ovlašćeni zastupnik većeg broja firmi u okviru "Aspermont Grupe", preko koje bračni par Kuoni sarađuje kako sa Šolakom i Junajted Grupom, tako sa Aleksejem Milerom i drugim ruskim oligarsima, među kojima su lica protiv kojih su SAD i EU uveli sankcije.

5. Petros Pitas, registrovani zastupnik firme preko koje je Šolak kupio vilu na Floridi, bio je direktor firme na Kipru koja služi za upravljanje Milerovom imovinom od preko milijardu evra.

6. Aleksej Miler se nalazi na čelu Gasproma još od 2001, a više od 30 godina jedan je od najbližih saradnika Vladimira Putina, otkad je radio za njega u Sankt Peterburgu do danas.

Švajcarske tajne Dragana Šolaka

Italijanski dnevni list "La Verita" objavio je da se ime Dragana Šolaka pojavljuje u bazi "specijalnih klijenata" banke "Credit Suisse", koju je otkrila finansijska istraga "Suisse Secrets" (Švajcarske tajne).

U bazi tih "specijalnih klijenata" otkrivena je veća količina bankovnih računa čiji su vlasnici trgovci drogom, korumpirani političari, špijuni i funkcioneri diktatorskih režima.

"Dva računa u švajcarskoj banci su u Šolakovom zajedničkom vlasništvu. A reč je o vezi između Šolaka, najviših nivoa moći u Rusiji i švajcarskog advokata Volframa Kuonija, istog onog koji u Šolakovo ime omogućava kupovinu i prodaju medija u Bugarskoj", pišu novine iz Milana.