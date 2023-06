Gradski odbor Srpske napredne stranke u Novom Sadu reagovao je na pisanja pojedinih tajkunskih medija o saniranju šteta prouzrokovanih elementarnim nepogodama koje su proteklih nedelja pogodile Novi Sad. Saopštenje prenosimo u celosti.

Tajkunski i takozvani nezavisni mediji kojima je širenje laži i mržnje osnova uređivačke politike, sad pokušavaju da lažu Novosađane tendenciozno izvrćući činjenice u izjavi gradonačelnika Novog Sada- piše u saopštenju i dodaje se:

Verovatno na njihovu veliku žalost, ali Grad Novi Sad je toliko ekonomski snažan da može da se nosi sa elementarnim nepogodama kakve je imamo poslednjih nedelja, da se hitno i u rekordno kratkom roku saniraju štete, i da grad normalno funcioniše. Danas je budžet Grada veći za preko 90% u odnosu na vreme kada su oni upravljali istim i otimali od Novosađana. Pri tome, sve gradske službe rade “kao jedan”, u cilju da se što pre izbore sa posledicama nepogoda koje smo imali. I naš gradonačelnik je ponosno istakao da svaku štetu koju pretrpe građani možemo da saniramo, u situaciji kada umesto 15 litara kiše po kvadratnom metru, za koliko je projektovana kanalizaciona mreža, padne rekordnih 65 litara po kvadratnom metru-piše u saopšenju.

I da tajkunski mediji i kvazi stručnjaci iz SSP- a imaju i malo mozga, oni bi bar razumeli igru brojki. Ne očekujemo da to znaju, ali tu smo da ih naučimo da svaki kanalizacioni sistem u Evropi može da primi oko 15 litara kiše po kvadratnom metru, a nama je palo 65 litara i nijedan sistem ne može to da istrpi. I da, stručnjaci kažu da može da se radi kanalizacija koja može toliku količinu padavima da izdrži, ali struka kaže da to nije ekonomski opravdano već da je lakše ljudima nadoknaditi štetu koji su pretrpeli. A ublažavanje eventualnih većih šteta smo ublažili svih tih noći i dana zato što smo dobro organizovani kao Grad i što je na svim lokacijama na kojima je bilo problema sa obimom padavina, bio čitav javni i privatni sektor sa desetinama mehanizacije i ljudstva- poručuju iz gradskog odbora SNS Novi Sad i zaključuju:

Ali šta ti što danas lupetaju gluposti znaju šta je struka, kada je reč o istim ljudima, samo “prepakovanim” u druge stranačke boje, koji su ukrali od Novosađana ceo jedan Bulevar Evrope, koji su ukrali od novosadskih mališana celu kuhinju Radosnog detinjstva, koji su uništavali fabrike i ostavljali ljude bez posla. Nisu građani “kratke” pameti da sve to zaborave- piše u saopštenju.