Hil: Imamo problem sa Kurtijem, Srbija konstruktivan i sve bolji partner

Američki ambasador u Srbiji Kristofer Hil izjavio je da Zapad ima problem sa predsednikom privremenih prištinskih institucija Aljbinom Kurtijem koji ne želi da prihvati predloge za deeskalaciju situacije na Kosovu i Metohiju, mada je Beograd konstruktivan i sve bolji partner.

Hil je u intervjuu za Glas Amerike rekao da je "pitanje da li SAD mogu da računaju na Kurtija kao partnera" i da sa njim postoji suštinski problem jer nije voljan da prihvati predloge SAD i Evropske unije.

Dodao je da će odluku o tome ostaviti ambasadi SAD u Prištini. Istakao je da će Kurti morati da napravi "neke promene" ukoliko želi da računa na SAD kao na prijatelja i partnera.

- Ne sećam se da sam ikada video tako duboke podele u odnosima Prištine i Vašingtona", rekao je Hil naglasio zemlje članice Kvinte dele zabrinutost u vezi sa postupanjem Prištine. Kaže da je "jako važno da se specijalna policija povuče iz opštinskih zgrada" na severu KiM i da albanski gradonačelnici treba da napuste opštinske zgrade, dok je treće pitanje koje se odnosi na nove izbore na severu KiM "malo teže". Rekao je i da je brzo postalo očigledno da sa tako niskom izlaznošću "nemate osnov da nastavite dalje". On je istakao da je važno formiranje Zajednice srpskih opština "jer iz činjenice da nema ZSO proizilazi nedostatak poverenja u međunarodnu zajednicu". "Sa srpske strane je jasno rečeno da je važno formiranje Zajednice srpskih opština (ZSO), što je i dalje problem za gospodina Kurtija. Jer svi ostali shvataju da je to neophodno - naveo je američki diplomata.

Na pitanje novinara da li od predsednika Srbije Aleksandra Vučića očekuje da prizna nezavisnost tzv. Kosova, Hil je rekao da misli da je Vučić spreman da uradi ono što je rekao, a to je postizanje normalizacije odnosa. "To je veoma važno i to prethodi svim budućim fazama saradnje", istakao je Hil.

Rekao da SAD na Vučića računaju kao na dobrog partnera, te da su u ovom procesu to on i njegova vlada i bili.

- Nadamo se da će se tako nastaviti. Voleli bismo da on uradi šta može na deeskalaciji situacije i vidimo da se to već implementira. To je veoma pozitivno - poručio je on. Naveo je da postoji razumevanje sa vlastima u Srbiji kako ići napred, te da se nada da će i narod u Srbiji shvatiti da SAD i EU žele mnogo veću saradnju na političkom, ekonomskom i bezbednosnom nivou.

- Veoma smo zainteresovani da unapredimo odnose sa Srbijom – barem onoliko koliko su za to zainteresovani narod i vlast u Srbiji. Osećamo da nam Srbija postaje sve bolji i bolji partner - rekao je Hil.