ĐILAS NA AERODROMU PRETIO MILOVANOVIĆU, i to PRED ĆERKOM: Zapamtićeš me, neću ti oprostiti što si govorio da sam nasilnik!

Dragan Đilas, lider Stranke slobode i pravde, pretio je direktoru Srpskog telegrafa Saši Milovanoviću koji je bio sa ćerkom.

Kako je Milovanović rekao za TV Pink incident se dogodio na ukrcavanju na let za Istanbul u subotu oko 9 i 20 sati.

- Stajao sam sa ćerkom u redu za bording, Dragan Đilas mi je prišao, dotakao po ramenu i kada sam se okrenuo zapretio: "Zapamtićeš me što si pričao da sam nasilnik i da sam tukao tasta pred detetom. To ti neću oprostiti" - navodi Milovanović i ističe da je sve to čula njegova dvanaestogodišnja ćerka.

Kako kaže, boji se da ovakve pretnje mogu i da osokole neke nasilnike.

- Pokušavao sam da mu skrenem pažnju da mi je tu ćerka, njega to mnogo nije zanimalo - rekao je Milovanović i dodao da je Đilas nastavio sa pretnjama.

Kako kaže, taj isti Đilas je jedan od učesnika protesta protiv nasilja.

Milovanović je najavio tužbu protiv Đilasa. Napad na direktora Srpskog telegrafa osudili su mnogi novinari i analitičari.