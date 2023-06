OVAKO SE BORE PROTIV NASILJA?! Nakon Lava Pajkića, napadnut i Svetozar Vujačić!

Samo nekoliko sati posle mučkog napada na Lava Pajkića, člana SNS i državnog sekretara u Ministarstvu rada, strašan napad doživeo je i Svetozar Vujačić (70), advokat i poslanik SNS!

- Obilazio sam štand SNS koji se nalazio na ulazu u Bajlonijevu pijacu. Tamo smo građanima delili platnene torbe sa natpisima AV i razgovarali sa njima. Zadržao sam se nekih pola sata i onda krenuo ka mojoj zgradi koja je nedaleko odatle. Poneo sam jednu torbu. Išao sam lagano, posle 10 metara osetio sam snažne udarce u rame i u donji deo leđa laktom. Jako me zabolelo. Okrenuo sam se i video trojicu napadača, bili su visoki između 180 i dva metra i nabildovani. Nisu počeli da beže nakon što su me napali jer je to prometna ulica, samo su ubrzali korak. Dok su se udaljavali, psovali su mi majku, Vučića, govorili mi: "Nećete još dugo! Ima da vas nema!" - ispričao je Vujačić.

Prema njegovim rečima, uveren je da to su bile pristalice opozicije.

- Jasno je da su počeli da sprovode ono što su najavili! Ja sam napad upravo prijavio policiji. Navikao sam da me oni vređaju, psuju, ali ne mogu da pristanem na to da me biju! Pa ja imam 70 godina, nikad nikom ništa nažao nisam učinio... - rekao je Vujačić.

Osim Vujačića i Pajkića, sličan napad doživeo je prethodno i poslanik Srpske napredne stranjke Nebojša Bakarec.