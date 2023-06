PRELIMINARNI REZULTATI IZBORA U CRNOJ GORI Pokret Evropa sad osvojio 25,8 odsto, 'Zajedno' 23,1 odsto, 'Za budućnost Crne Gore' 15,8 odsto

Vanredni parlamentarni izbori u Crnoj Gori održani su danas uz neočekivano malu izlaznost, dok su biračka mesta zatvorena u 20 sati. Na izborima je učestvovalo 15 lista, a biračko pravo imalo je 542.468 građana.

Izlaznost građana na ovim izborima je veoma mala i neuobičajena za Crnu Goru, znatno manja nego na ranijim parlamentarnim i predsedničkim izborima. Stručnjaci smatraju da je glasače stigao umor od izlaska na birališta.

Naizgled mirna predizborna kampanja uzburkana je pre nekoliko dana aferom u vezi sa "kripto kraljem". Naime, južnokorejski "kralj kriptovaluta" Do Kvon koji je osumnjičen za prevaru tešku 40 milijardi dolara, uhapšen je baš u Crnoj Gori, a otkrivene su i njegove veze sa liderom Pokreta Evropa sad (PES) Milojkom Spajićem. Oko ove afere reagovao je i premijer u tehničkom mandatu Dritan Abazović, a prepucavanje je počele samo dve nedelje pred parlamentarne izbore.

21.10 - Trenutna projekcija poslaničkih mesta u Skupštini Crne Gore

Pokret Evropa po trenutnoj projekciji ima 23 poslanika, pokazuju preliminarni podaci Centra za monitoring i istraživanje (CeMI), na osnovu 72.5 odsto obrađenog uzorka.

Koalicija "Zajedno" (DPS-SD-LP-DUA) trenutno ima 21 poslanika, "Za budućnost Crne Gore" 13, a koalicija "Hrabro se broji" Demokrata i GP URA 11 poslanika. Bošnjačka stranka trenutno ima sedam, a SNP i Demos tri poslanika. U parlamentu su po projekcijama trenutno zastupljeni i Albanski forum sa dva, Albanska alijansa i HGI sa po jednim poslanikom. Ispod cenzusa su trenutno Pravda za sve, SDP, Preokret, Narodna koalicija, Pokret za promjene i Mi možemo.

20.50 - Preliminarni podaci: PES 25,8 odsto, DPS 23, ZBCG 15,7, Hrabro se broji 12,4...

Pokret Evropa sad na današnjim vanrednim parlamentarnim izborima osvojio je 25,8 odsto glasova, pokazuju preliminarni podaci Centra za monitoring i istraživanje (CeMI), na osnovu odsto obrađenog uzorka.

Koalicija "Zajedno" (DPS-SD-LP-DUA) osvojila je 23,1 odsto, "Za budućnost Crne Gore" 15,8 odsto, koalicija "Hrabro se broji" Demokrata i GP URA 12,4 odsto...

20.40 - Adžić: Izborni dan protekao u najboljem redu

Izborni dan u Crnoj Gori je prošao kao u najrazvijenijim demokratskim državama i zahvaljujemo građanima na korektnosti, poručio je crnogorski ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić, nakon zatvaranja biračkih mesta. On je rekao da je sa aspekta bezbednosti, narušavanja javnog reda i mira, vršenja krivičnih dela izborni dan protekao u najboljem redu, bez značajnijih problema.

- Uz zahvalnost građanima i pojačane preventive aktivnosti službenika Uprave policije, nadamo se da će tako ostati do okončanja izbornog dana, kao i nakon toga - poručio je Adžić.

20.32 - Mugoša: U Tuzima će definitivno biti ponovljeno glasanje na jednom BM

Ono što je najvažnija informacija je da će u Tuzima definitivno biti ponovljeno glasanje na jednom biračkom mestu, saopštio je predsednik Državne izborne komisije (DIK) Nikola Mugoša nakon što su birališta zatvorena. Ocenio je da je izborni dan protekao u dobrom redu.

- Ako uzmemo u obzir činjenicu da nije podnesen nijedan prigovor Državnoj izbornoj komisiji, a ni opštini, svedoči da je izborni dan protekao u dobrom redu - rekao je Mugoša. Istakao je da su u DIK-u danas imali uobičajen broj poziva od opštinskih izbornih komisija i biračkih odbora.

20.30 - U štabovima mirno, prvi rezultati očekuju se oko 21 sat

U štabu Pokreta Evropa sad se okupljaju pristalice te stranke. U Medijskom centru je veliki broj novinarskih ekipa koje čekaju obraćanje nekog iz PES-a. Prvo obraćanje nekog od funkcionera najavljeno je za 21 sat.

U štabu koalicije "Zajedno", koji je po prvi put u novim prostorijama u zgradi Vektre, je mirno. Među funkcionerima DPS-a koji su došli u štab su član Predsjedništva Ivan Vuković i generalni sekretar Aleksandar Bogdanović. U štabu su brojne novinarske ekipe iz Crne Gore i regiona.

U štabu koalicije "Za budućnost Crne Gore", u Srpskoj kući, zasad je prilično mirna atmosfera. Pristalice koalicije počele su da pristižu polako nakon zatvaranja birališta u 20 sati, a čekaju se funkcioneri. Najavljeno je da bi oni trebalo da se obrate novinarima nakon 21 sat.

20.18 - CDT: Do 20 časova glasalo 56,4 odsto birača

Do 20 časova glasalo je 56, 4 odsto birača ili oko 305 760 birača.

Na izborima je učestvovalo 15 lista, a biračko pravo imalo je 542.468 građana.

Prvi preliminarni rezultati parlamentarnih izbora očekuju se oko 21 sat.

20.00 - Zatvorena birališta, za sat vremena prvi rezultati

U 20 sati zatvorena su birališta širom Crne Gore. Za oko sat vremena se očekuju prvi preliminarni rezultati.

19.55 - Izlaznost do 19 sati 50,8 odsto

Na vanrednim parlamentarnim izborima u Crnoj Gori do 19.00 časova je glasalo 50,8 odsto birača, saopštio je Centar za monitoring i istraživanje (CEMI). Prema podacima te nevladine organizacije, u severnom delu Crne Gore do 19.00 časova je glasalo 51,8 odsto građana, u centralnom 53,4, a u južnom 44,7 odsto.

Izlaznost na parlamentarnim izborima 2020. godine u istom periodu je bila 74,9 odsto, a 2016. godine 71,6 odsto.

Šef Pravnog odeljenja CeMI-ja Ognjen Mitrović rekao je da su toj nevladinoj organizaciji do sada dostavljene 83 prijave o nepravilnostima.

- Veliki broj građana prijavio je CEMI-ju da im pojedine političke partije šalju SMS poruke sa pozivom da izađu i glasaju njihovu listu - rekao je Mitrović.

19.50 - CeMI: Najmanji odziv birača od uvođenja višestranačja

Izvršna direktorka Centra za monitoring i istraživanja (CeMI) Ana Nenezić ocenila je da bi izborni dan u Crnoj Gori mogao da bude završen sa izlaznošću od oko 60 odsto, što bi bio najmanji odziv birača od uvođenja višestranačja. U izjavi za portal RTCG, Nenizić je podsetila da je, na primer, 2009. na parlamentarnim izborima izlaznost do 15 sati bila 66 odsto.

- Ako se ovaj trend danas nastavi idemo ka izlaznosti od 60 odsto. Ako to bude tako onda govorimo o najnižoj izlaznosti od uvođenja višestranačja u Crnoj Gori - saopštila je Nenezić.

19.44 - Kome se daju najveće šanse?

Na ovim izborima prvi put je nastupio Pokret Evropa sad, koji, sudeći prema do sada objavljenim istraživanima, ima najveću podršku građana, a sledi DPS. Pokret Evropa sad su početkom leta prošle godine osnovali ministri iz vlade premijera Zdravka Krivokapića - Milojko Spajić i Jakov Milatović.

Izbornu listu PES-a predvodi Spajić, a iako je rejting ovog pokreta visok najverovatnije oni neće moći samostalno da formiraju novu vladu od koje se očekuje da bude stabilna, sa prioritetnim zadacima da zemlju izvuče iz višegodišnje političke i ekonomske krize, da nastavi obračun sa organizovanim kriminalom i korupcijom i da, nakon izvesnog zastoja zbog blokada institucija, ponovo pokrene ubrza put ka evropskim integracijama.

19.33 - DPS nastupa bez Mila Đukanovića

Na 12. po redu parlamentarnim izborima od uvođenja višepartijskog sistema u Crnoj Gori, Demokratska partija socijalista (DPS) prvi put nastupa bez Mila Đukanovića, koji se nakon duže od tri decenije povukao sa čela stranke, pošto je u drugom krugu predsedničkih izbora ubedljivo izgubio od kandidata Pokreta Evropa sad (PES) Jakova Milatovića.

19.15 - "Kralj kriptovaluta" upleten u neobičnu završnicu kampanje

Kampanja pred parlamentarne izbore u Crnoj Gori bila je mirna sve do pred kraj, i proticala je uglavnom u obećanjima o boljem životnom standardu, većim zaradama i boljem socijalnom položaju. Međutim, u neočekivanu završnicu je umešan "kralj kriptovaluta" Do Kvon, uhapšen u martu u Podgorici zbog krivotvorenih dokumenata.

Do Kvona traže i Vašington i Seul, zbog navoda o prevari teškoj desetine milijardi dolara, a u Crnoj Gori su se pojavili navodi čak i nekih zvaničnika, da je on bio povezan sa nosiocem liste Evropa sad Milojkom Spajićem, kao i da je učestvovao u finansiranju kampanje te liste. Iz Evrope sad negiraju optužbe, ali je činjenica da je u završnici kampanje ovo bila jedna od glavnih tema, a čini se da će se to nastaviti i nakon izbora