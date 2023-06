'KURTI ŽELI DA ZAPALI CEO REGION' Petković: Ekstremistička politika podgreva ekstremiste da napadaju Srbe

Direktot Kancelarije za KiM Petar Petković izjavio je danas za TV PINK da nas je premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti doveo na ivicu sukoba, da želi da zapali ceo region, a da svojom ekstremističkom politikom podgreva ekstremiste da napadaju Srbe.

On je rekao da strada srpski narod na severu KiM, ali i na jugu Pokrajine.

- Sve njegove akcije u poslednjih nekoliko meseci, sve je radio da isprovocira reakciju Srba i natera naš narod da se brani, želeo je da uvuče srpski narod i Beograd u sukob i tako izbegne formiranje ZSO - rekao je Petković.

On je kazao i da nema ko nije osudio Kurtija, da su Amerikanci najglasniji u tome, kao i da je čak i francuski predsednik Emanuel Makron rekao da Kurti snosi odgovornost za sva dešavanja na severu.

-Sve što je Kurti radio, dovođenjem specijalaca Rosu, njihovo nelegalno prisustvo na Bistričkom mostu, maltretiranje građana, zabrana referenduma i izbora i sramni proces izbora 23. aprila, on sada postavlja albanske gradonačelnike koji su dobili po 500 glasova, to je skandal. I na sve to međunarodna zajednica umesto da ga zadrži, podržava izbore. Evo Hetemi nije izašao iz ugrade opštine, ne sme da proviri ni kroz prozor, pa kakav je to gradonačelnik, koga on predstavlja - rekao je Petković.

On je ponovio i da Srbi mirno protestuju već 17 dana i podseća da je već 14 dana prošlo od hapšenja Radoša Petrovića i Dušana Obrenovića, koji su mirno protestvovali sedeći na zemlji.

- Postoji snimak na društvenim mrežama gde njih dvojica sede, a vojnici Kfora ih uvlače u svoj kordon. Oni mirno sede, a Kfor ih isporučuje Kosovskoj policiji, zašto su uhapšeni. Sukob između demonstranata i vojnika Kfora počinje nakon toga, a naš narod je odreagovao na nasilnu akciju Kfora, gde ih gaze, vuku za noge. Naš narod se branio i pesnicama i kamenicama, oni nisu prvi započeli - rekao je Petković.

